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Абхазия Информ

РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА В ТХИНЕ

Новости Понедельник, 11 ноября 2024 19:57
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РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА В ТХИНЕ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. В последние годы руководство Абхазии, признавая сельское хозяйство приоритетной отраслью, активно работает над его развитием. Основная цель – создать благоприятные условия для жизни и работы в сельской местности, чтобы остановить отток населения и привлечь молодёжь обратно к родным корням. Одним из успешных примеров реализации этой стратегии стала программа «Развитие сельского хозяйства», запущенная в 2021 году. Она предоставляет сельским жителям необходимую помощь.

Житель села Тхина Очамчырского района Роман Куркунава, давно мечтавший заняться виноградарством, смог осуществить свою мечту именно благодаря этой программе. Получив 2200 саженцев винограда, ограждения, шпалеры и другие материалы, он начал выращивать виноград на выделенном ему участке. Роман отмечает, что предоставление готовых ресурсов вместо денежных выплат оказалось особенно полезным, избавив его от необходимости закупать все самостоятельно.

«Абхазия, традиционно известная своей культурой виноградарства, активно поддерживает эту отрасль. «Абхазы всегда занимались виноградарством, из винограда у нас делают не только вино, но и калалыш, пастилу, аджинджуху и сок», – рассказывает Куркунава.

Со временем он планирует организовать дегустационный зал, ориентированный на туристов, посещающих пещеру Абраскил в соседнем селе Отап.

Помимо Романа, около двадцати других жителей села Тхина также получили поддержку в виде саженцев, крупного и мелкого рогатого скота и помощи в выращивании цитрусовых и фруктов. Куркунава уверен, что такая программа – важный стимул для сельских жителей, позволяющий им не только развивать свои навыки и превращать хобби в бизнес, но и видеть перспективы жизни в селе.

«Если человек в селе будет занят, он останется здесь», – подчёркивает он.

Таким образом, усилия руководства Абхазии направлены на создание устойчивых условий для жизни и работы в сельской местности, что способствует экономическому росту и позволяет людям развивать свои таланты и вкладывать силы в процветание родной республики.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2024 20:10

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