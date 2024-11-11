ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА И УПРАЗДНЕНИИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по государственно-правовой политике, в котором принял участие представитель президента в Парламенте Батал Айба. В рамках повестки дня заседания был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах президента Республики Абхазия», который направлен на устранение пробелов и противоречий в действующем выборном законодательстве.

Участники заседания обсудили представленные поправки и рассмотрели ряд вопросов, связанных с пассивным избирательным правом, подведением итогов выборов, применением в избирательном бюллетени графы «против всех», определением порога явки избирателей, применением понятия «недействительный бюллетень», и другие уточнения, предложенные для внесения в действующий закон.

Комитет рекомендовал принять данный законопроект во втором чтении на очередном заседании сессии Парламента.

Затем депутаты рассмотрели проект Конституционного закона Республики Абхазия о поправке к Конституции Республики Абхазия «О законодательной и исполнительной власти», который подготовлен на основании предложений, представленных Комиссией по конституционной реформе. Законопроектом предлагаются поправки, связанные с вопросами взаимоотношений исполнительной и законодательной власти и перераспределением полномочий между ними.

Проект закона о поправке к Конституции Республики Абхазия предусматривает упразднение Кабинета министров Республики Абхазия – коллегиального органа, формируемого президентом Республики Абхазия.

Упразднение Кабинета министра повлечет за собою и упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров. Предлагается дополнить Конституцию Республики Абхазия нормами, устанавливающими порядок назначения министров по согласованию с Парламентом.

В рамках представленного законопроекта за президентом устанавливается право на роспуск Парламента и назначение новых парламентских выборов, если после трехкратного отклонения Парламентом представленных кандидатур министров более одной трети должностей остаются вакантными. В связи с этим законопроект определяет порядок назначения даты выборов в Парламент Республики Абхазия.

За президентом закрепляются полномочия по утверждению структуры центральных органов исполнительной власти Республики Абхазия.

Рассмотренный законопроект предлагает определить полномочия вице-президента Республики Абхазия отдельным законом.

По итогам обсуждения законопроекта члены комитета приняли решение вынести данный вопрос на очередное заседание сессии Парламента для принятия в первом чтении.