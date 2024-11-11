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Абхазия Информ

НИССА САНГУЛИЯ И ГЕРД ХИББА – ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Новости Понедельник, 11 ноября 2024 20:30
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НИССА САНГУЛИЯ И ГЕРД ХИББА – ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. В культурно-образовательном центре представительства Россотрудничества в Абхазии состоялся финал Международной олимпиады по русскому языку «Пушкин-225», приуроченной к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Олимпиада проходила одновременно в трёх странах. В ней приняли участие около трех тысяч школьников из Абхазии, Южной Осетии и Армении. По итогам заочного дистанционного этапа из 1000 человек в финал попали 56 абхазских школьников.

Победителями Олимпиады по русскому языку среди учащихся общеобразовательных школ, подведомственных Управлению образования Администрации г. Сухум стали Нисса Сангулия и Герд Хибба – ученики Горской СШ N10 им. Н.А. Лакоба.

Нисса Сангулия принимает участие в международном фестивале русского языка и российской культуры в г. Анапа в ФГБОУ «ВДЦ «Смена». (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр» «Смена»).

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 11 ноября 2024 20:34

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