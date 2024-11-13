КАК ПРОТЕСТЫ В АБХАЗИИ ЗАТРАГИВАЮТ РФ И БУДУТ ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. Вечером 11 ноября у здания Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии в Сухуми собрались протестующие, требовавшие освободить политических активистов. Речь идёт о группе оппозиционеров, ранее задержанных после собрания общественности в Гудаутском районе – на нём обсуждалось российско-абхазское соглашение об инвестиционной деятельности. Задержание произошло после стычки с одним из депутатов у здания местного парламента.

И пока одна часть протестующих собралась у здания СГБ, другие активисты перекрыли движение через все три моста в Сухуми, по которым осуществляется доступ в город.

В ответ президент Абхазии Аслан Бжания провёл экстренное заседание Совета безопасности. На нём секретарь совбеза Рауль Лолуа заявил, что предпринятые оппозицией действия «носят уголовный характер».

При чём тут Россия

Волнения в обществе начались из-за соглашения между Россией и Абхазией, которое позволяет компаниям из РФ реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Оно было подписано 30 октября в Москве и теперь должно быть ратифицировано парламентом Абхазии.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, подписавший документ с российской стороны, считает, что он поспособствует росту экономики Абхазии. По его словам, российские инвестиции помогут развитию сельского хозяйства республики, а также производственного сектора, туризма и курортной отрасли.

В свою очередь, министр экономики Абхазии Кристина Озган подчеркнула ключевую роль инвестиций в стабилизации экономики Абхазии. Она отметила, что за последние четыре года объём инвестиций увеличился более чем в два с половиной раза, превысив 11 миллиардов рублей.

Однако не все в стране видят выгоду от заключения договора.

– Проект этого соглашения выглядит сомнительно — в нём не прослеживается никакой выгоды для республики, – такое мнение в беседе с Metro высказал редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. – Оно наделяет крупных российских инвесторов, готовых вложить в Абхазию от 2 миллиардов рублей, беспрецедентными льготами. Сам проект соглашения изначально воспринимался как сплошной офшор. Он подразумевает освобождение от таможенных пошлин на ввозимые товары, освобождение от налога на недвижимость и налога на прибыль. Даже НДС, который компании должны выплачивать Абхазии, до начала окупаемости должен возвращаться инвесторам из бюджета.

Также Хашиг считает, что приход российских гигантов вкупе с невероятными льготами разорит и так сравнительно небольшой абхазский рынок.

Будущее документа

Ратификация соглашения абхазским парламентом намечена на 15 ноября. Именно в этот день оппозиционные активисты запланировали устроить в республике протестные мероприятия с требованием аннулирования соглашения.

Инал Хашиг считает, что под давлением оппозиции парламент может испугаться и отозвать ратификацию соглашения.

– Бывало, что электорат на местах стал вызывать депутатов на ковёр и требовать их проголосовать против. И, видя настроение своих избирателей, они меняли свою точку зрения.

Впрочем, на парламентариев может повлиять позиция президента республики Аслана Бжании, которая прямо противоположна оппозиционной части абхазского общества. Он призвал мирных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. По его словам, продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги, а в отношении граждан, задержанных накануне, проводят проверки.

https://www.gazetametro.ru/