 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Ноябрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КАК ПРОТЕСТЫ В АБХАЗИИ ЗАТРАГИВАЮТ РФ И БУДУТ ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Новости Среда, 13 ноября 2024 18:29
Оцените материал
(0 голосов)
КАК ПРОТЕСТЫ В АБХАЗИИ ЗАТРАГИВАЮТ РФ И БУДУТ ЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. Вечером 11 ноября у здания Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии в Сухуми собрались протестующие, требовавшие освободить политических активистов. Речь идёт о группе оппозиционеров, ранее задержанных после собрания общественности в Гудаутском районе – на нём обсуждалось российско-абхазское соглашение об инвестиционной деятельности. Задержание произошло после стычки с одним из депутатов у здания местного парламента.

И пока одна часть протестующих собралась у здания СГБ, другие активисты перекрыли движение через все три моста в Сухуми, по которым осуществляется доступ в город.

В ответ президент Абхазии Аслан Бжания провёл экстренное заседание Совета безопасности. На нём секретарь совбеза Рауль Лолуа заявил, что предпринятые оппозицией действия «носят уголовный характер».

При чём тут Россия

Волнения в обществе начались из-за соглашения между Россией и Абхазией, которое позволяет компаниям из РФ реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Оно было подписано 30 октября в Москве и теперь должно быть ратифицировано парламентом Абхазии.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников, подписавший документ с российской стороны, считает, что он поспособствует росту экономики Абхазии. По его словам, российские инвестиции помогут развитию сельского хозяйства республики, а также производственного сектора, туризма и курортной отрасли.

В свою очередь, министр экономики Абхазии Кристина Озган подчеркнула ключевую роль инвестиций в стабилизации экономики Абхазии. Она отметила, что за последние четыре года объём инвестиций увеличился более чем в два с половиной раза, превысив 11 миллиардов рублей.

Однако не все в стране видят выгоду от заключения договора.

– Проект этого соглашения выглядит сомнительно — в нём не прослеживается никакой выгоды для республики, – такое мнение в беседе с Metro высказал редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг. – Оно наделяет крупных российских инвесторов, готовых вложить в Абхазию от 2 миллиардов рублей, беспрецедентными льготами. Сам проект соглашения изначально воспринимался как сплошной офшор. Он подразумевает освобождение от таможенных пошлин на ввозимые товары, освобождение от налога на недвижимость и налога на прибыль. Даже НДС, который компании должны выплачивать Абхазии, до начала окупаемости должен возвращаться инвесторам из бюджета.

Также Хашиг считает, что приход российских гигантов вкупе с невероятными льготами разорит и так сравнительно небольшой абхазский рынок.

Будущее документа

Ратификация соглашения абхазским парламентом намечена на 15 ноября. Именно в этот день оппозиционные активисты запланировали устроить в республике протестные мероприятия с требованием аннулирования соглашения.

Инал Хашиг считает, что под давлением оппозиции парламент может испугаться и отозвать ратификацию соглашения.

– Бывало, что электорат на местах стал вызывать депутатов на ковёр и требовать их проголосовать против. И, видя настроение своих избирателей, они меняли свою точку зрения.

Впрочем, на парламентариев может повлиять позиция президента республики Аслана Бжании, которая прямо противоположна оппозиционной части абхазского общества. Он призвал мирных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. По его словам, продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги, а в отношении граждан, задержанных накануне, проводят проверки.

https://www.gazetametro.ru/

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2024 18:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФРУКТОВЫЕ САДЫ В СЕЛЕ ГУП КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА УДОВЛЕТВОРИЛА ЖАЛОБУ ЦГП »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.