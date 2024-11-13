КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА УДОВЛЕТВОРИЛА ЖАЛОБУ ЦГП

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. Кассационная коллегия Арбитражного суда Республики Абхазия удовлетворила жалобу Центра гуманитарных программ (ЦГП) на решение суда от 7 августа 2024 года. Напомним, что суд первой инстанции частично удовлетворил требования ЦГП, признав незаконными отдельные действия Министерства по налогам и сборам, в результате которых 15 апреля 2024 года были заблокированы счета организации. Однако суд отказал ЦГП в признании незаконными действий МНС, связанных с запросом на предоставление гражданско-правовых договоров сотрудников, и оставил в силе решение Сухумской налоговой инспекции о приостановлении операций по счетам.

МНС запрашивал у ЦГП договоры шести сотрудников, а также требовал документы у одного из них – Саида Гезердава, в отношении которого параллельно проводилась проверка Гудаутской налоговой инспекцией. При этом Гезердава предоставил инспекции все необходимые документы.

После прений сторон Кассационная коллегия в составе председательствующего судьи Заура Агумаа, судей Камы Джинджолия и Аксиды Джения удалилась в совещательную комнату. Почти через час судья Заур Агумаа огласил резолютивную часть кассационного определения, в которой сказано об удовлетворении заявления ЦГП и признании недействительным, не соответствующим закону Республики Абхазия о государственной налоговой службе требование МНС от 8 апреля 2024 года о предоставлении договоров на оказание услуг, а также документов, подтверждающих их исполнение за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, заключенных с сотрудниками ЦГП. Также коллегия признала незаконным и отменила решение инспекции МНС по городу Сухум от 15 апреля 2024 года о приостановлении расходных операций по счетам налогоплательщика ЦГП.

Судья Заур Агумаа указал, что решение подлежит немедленному исполнению. Определение вступает в законную силу со дня вынесения мотивированного решения и может быть обжаловано в течение девяти месяцев в суде надзорной инстанции. Он уточнил, что данное определение принято при особом мнении судьи Аксиды Джения. В течение десяти рабочих дней мотивированное решение будет направлено сторонам.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».