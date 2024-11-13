ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ АБХАЗИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КУРСКА

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации и Московская абхазская диаспора с ее активом организовали гуманитарную помощь для жителей Курска, которым пришлось эвакуироваться с мест вторжения ВСУ. В этой связи в Посольстве прошла встреча с руководством московской абхазской диаспоры, где было решено организовать гуманитарный груз.

В результате было организовано отправление 20 тонн гуманитарного груза, который включает в себя продовольствие, одежду и необходимые предметы первой необходимости. Этот шаг стал важным выражением солидарности и взаимопомощи в трудные времена.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициниа подчеркнул: «От лица Посольства хочу поблагодарить всех людей, кто принял участие в этой инициативе. Мы с большим желанием и ответственностью помогаем нашим друзьям в Курске, и надеемся, что это принесет им пользу».

Советник Посольства Абхазии Игорь Ахба также отметил: «Абхазы всегда готовы прийти на помощь своим друзьям в трудные минуты. В добрый путь, успехов и удач нашим друзьям, братьям из Курска».

Республика Абхазия регулярно отправляет гуманитарные грузы, что подчеркивает глубокие связи и готовность абхазского народа поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации.