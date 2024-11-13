Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме проходят образовательные семинары для молодежи и специалистов в области молодежной политики. В мероприятии принимают участие студенты, активная молодежь, волонтеры и специалисты в области молодежной политики с общей численностью 60 человек. Спикерами выступают специалисты Росмолодежи.

В рамках семинаров планируется обсуждение актуальных вопросов, связанных с формированием современной молодежной политики. Участников ждут лекции и мастер-классы, охватывающие следующие темы: формирование образа будущего у молодежи, создание программной деятельности, практикум по формированию молодежной политики, работа студенческих отрядов, народная дипломатия и мягкая сила, социальные лифты для молодежи, молодежное предпринимательство, программы волонтерства и их роль в современном мире.

Организаторами выступают Государственный комитет РА по делам молодежи и спорта, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Дома Москвы и представительства Россотрудничества в Абхазии.

Семинары завершатся 15 ноября.