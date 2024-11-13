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Абхазия Информ

СЧИТАЕМ НЕДОПУСТИМЫМ ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

Новости Среда, 13 ноября 2024 17:48
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СЧИТАЕМ НЕДОПУСТИМЫМ ОКАЗЫВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. Союз политических партий и общественных организаций выражает возмущение инцидентом, имевшим место 12 ноября у Гумистинского моста в отношении депутата парламента ГалустаТрапизоняна. Представители оппозиции, заблокировавшие республиканскую трассу, пытались не пропустить парламентария в Сухум, выкрикивая в его адрес оскорбительные высказывания и угрозы.

«Неприемлемо ставить под сомнение патриотизм Галуста Парнаковича Трапизоняна – Героя Абхазии, человека, шедшего на смерть ради свободы нашей общей Родины.

Данный инцидент мы рассматриваем, как попытку оказать давление на депутата Народного Собрания и его коллег. Те, кто вел себя в отношение Героя Абхазии таким образом, просчитались. Галуст Трапизонян отдал свое здоровье ради победы Абхазии в Отечественной войне и не является человеком, которого оппозиционеры и люди, перекрывавшие дорогу, могут заставить отказаться от своих принципов, направленных на защиту интересов многонационального абхазского народа.

Мы считаем недопустимым подобные факты и не позволим оказывать давление на народных избранников, расшатывать межнациональное согласие в нашем обществе, а также проявлять нетерпимое и неуважительное отношение к человеку по национальному признаку», – говорится в заявлении Союза политических партий и общественных организаций.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2024 17:59

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