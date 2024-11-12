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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО

Новости Вторник, 12 ноября 2024 23:49
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В СУХУМЕ ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО

Сухум. 12 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме, во дворце спорта им. С.В. Багапш прошёл открытый республиканский турнир по самбо памяти ЗТРА В.А. Кувичко среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов со всех городов Абхазии.

Город Сухум представляли воспитанники секции самбо Управления по делам молодежи и спорта. В общей «копилке» у сухумской команды спортсменов, среди юношей и девушек, боровшихся в своих возрастных и весовых категориях, 9 победителей турнира, 6 серебряных и 3 бронзовых призера.

1 место завоевали: Джинджолия Сандро, Чкадуа Нестор, Григорян Левон, Мадоян Гранд, Амичба Эраст, Фулопуло Константин, Чагава Нестор, Амичба Эраст, Гандилян Леон.

2 место выиграли: Акуция Саид, Мкртчян Михаил, Узунян Андрей, Кожокарь Леван, Хуснутдинов Даниэль, Гицеридзе Николь.

3 место завоевали: Хуснутдинова Александра, Крбащян Даниэль, Мадоян Артем.

А также Амичба Эраст завоевал приз «За волю к победе», а Григорян Левон – приз «За лучшую технику».

Тренерский состав команды г. Сухум: Погосов Андрей, Гандилян Оганес, Аристава Беслан, Акуция Виктор, Адлейба Саид.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 12 ноября 2024 23:52

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