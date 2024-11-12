ШЕСТЬ БАСКЕТБОЛИСТОК ИЗ АБХАЗИИ СЫГРАЛИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКФО И ЮФО

Сухум. 12 ноября 2024. Абхазия-Информ. В городе-герое Севастополе в спортивном комплексе «Муссон» прошел первый тур пятого юбилейного сезона чемпионата СКФО и ЮФО баскетбольной Лиги ЮГ. Севастополь впервые принял у себя объединенный чемпионат Северо-Кавказского и Южного федерального округов по баскетболу среди женских коллективов.

За победу боролись четыре команды. На площадке спорткомплекса встретились: хозяин состязаний команда «Муссон», команда из Волгоградской области «Динамо», «Эльбрус» из Карачаево-Черкессии и объединенная команда Краснодарского края и Абхазии «Тринити».

В составе сборной команды Краснодарского края «Тринити» сыграли шесть баскетболисток команды «БК Сухум», которые в стартовом матче этапа встретились с командой «Эльбрус».

Имена сухумских спортсменок вошедших в сборную Краснодарского края: Ирена Дзидзария, Анна Гунба, Мария Миканба, Дарина Качарава, Диана Лабжания, Камилла Зантария, Валентина Стрельникова.

Вторым тренером сборной Краснодарского края выступает тренер управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Николай Гущин.

Впереди у наших спортсменок участие во втором туре чемпионата, который пройдет в Городе-герое Волгограде с 15 по 17 января 2025г. Во втором туре, уже вторая часть баскетболисток команды «БК Сухум», войдет в сборную команду Карачаево-Черкессии «Эльбрус».

Будем следить за увлекательными играми, где сухумские спортсменки одной команды, вошедшие в две сборные противников, теперь сыграют друг против друга.