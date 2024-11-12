РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 12 ноября 2024. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности с участием заместителя генерального прокурора Дамира Квициния и заместителя министра внутренних дел Беслана Чкадуа. На заседании обсуждалась ситуация с задержанием накануне граждан – Гарри Кокая, Алмасхана Ардзинба, Омара Смыр, Рамаза Джопуа, Аслана Гварамия и содержанием под стражей гражданина Тенгиза Агрба.

Присутствовавшие на заседании депутаты обратились к представителям силовых структур с вопросом об обстоятельствах, послуживших причиной задержания данных граждан, и состоянии дел на настоящий момент.

Заместитель министра ВД пояснил, что 11 ноября 2024 года перед зданием Парламента группой лиц были совершены противоправные действия в отношении депутата Алмаса Акаба, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Позже в этот же день вышеуказанные граждане были задержаны. В настоящее время материалы по этому факту собраны и переданы в суд для принятия соответствующего решения. Относительно видеоматериалов нападения на депутата А. Акаба замминистра ВД отметил, что они будут предоставлены в суд, если судья их потребует. Им вменяется совершение административного правонарушения по статье 166 КоАП РА «Мелкое хулиганство», которая предусматривает наложение штрафа от двух до пяти минимальных размеров оплаты труда или исправительные работы от одного до двух месяцев с удержанием 20 процентов заработка, а в случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным, – административный арест на срок до 30 суток.

На вопрос о факте содержания под стражей гр-на Т. Агрба зам. генпрокурора пояснил, что 11 ноября судом было принято решение о его освобождении, но выяснилось, что справка о его состоянии оказалась фиктивной.

Депутаты отметили, что с точки зрения закона решение суда должно быть исполнено независимо от того, фиктивная справка либо нет. Другого выхода нет, и Т. Агрба необходимо отпустить.