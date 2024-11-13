ДНЕВНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВРЕМЕННО ПРОДЛЕНЫ НА ЧАС

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. Во избежание полной остановки Ингур ГЭС, в связи с критическим уровнем воды, вводятся временные изменения в график подачи электроэнергии. Эти изменения затронут территорию от границы на реке Ингур до центра города Сухум.

Обращаем ваше внимание, что в период данных ограничений время отключения электроэнергии днем увеличится на один час и сдвинутся по сетке.

Ограничения продлятся до стабилизации ситуации с уровнем воды в Джварском водохранилище. Ориентировочное время действия данного графика до 15.11.2024 г.