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Абхазия Информ

ФРУКТОВЫЕ САДЫ В СЕЛЕ ГУП

Новости Среда, 13 ноября 2024 18:18
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ФРУКТОВЫЕ САДЫ В СЕЛЕ ГУП

Сухум. 13 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии сельское хозяйство – ключевая отрасль, на которую руководство страны возлагает большие надежды. Государство успешно реализует программы, которые поддерживают фермеров, стараясь улучшить их условия жизни и повысить привлекательность села. Эта помощь позволяет жителям сёл улучшать свои хозяйства и создавать благополучные условия для своих семей.

Житель села Гуп Роман Чхамалия – яркий пример того, как государственные программы могут менять жизни людей.

Отец десяти детей узнал о президентской программе «Развитие сельского хозяйства» по телевизору и решил воспользоваться этой возможностью.

По его словам, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа оказал ему полную поддержку.

«Кому я еще помогу, если не помогу вам», – сказал министр, и Роман смог получить необходимые ресурсы для своего хозяйства. Сотрудники министерства сельского хозяйства также помогли ему оформить документы.

«Мне не пришлось долго возиться – все необходимые бумаги оформили быстро и просто», – отметил фермер.

В рамках программы Чхамалия получил саженцы слив, хурмы и мандаринов, все необходимые материалы для постройки защитного ограждения, а также мотоблок для обработки земли.

«Сначала мне выдали саженцы мандаринов, а через год – сливы и хурмы. Слива уже дала плоды, и теперь мы всей семьёй ждём полноценного урожая через несколько лет», – рассказал Роман. Семья Чхамалия посадила более тысячи фруктовых деревьев, которые постепенно превращают его участок в плодоносное хозяйство.

Государственная поддержка помогла главе большого семейства не только заложить основы своего фруктового сада, но и укрепить уверенность в будущем своей семьи. «Я благодарен всем, кто причастен к реализации такой хорошей программы, которая помогает сельским жителям», – сказал он.

Подобные примеры показывают, что государственные инициативы действительно делают жизнь в сельской местности привлекательной и перспективной.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 13 ноября 2024 18:29

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