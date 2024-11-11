ЗОЛОТО, СЕРЕБРО И БРОНЗА У СУХУМСКИХ БОРЦОВ НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
Сухум. 11 ноября 2024. Абхазия-Информ. В селе Песчанокопском, Ростовской области прошёл III Традиционный Открытый турнир по вольной борьбе, на призы Юрия Давыдова среди спортсменов 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018 гг. р. В нем приняли участие около 250 спортсменов из Дагестана, Адыгеи, Нальчика, Черкесска, Воронежа, Краснодара, Сочи, Зернограда, Ростов-на-Дону, Ногайстана, Гулькевичей и Абхазии.
Нашу республику представляла команда г. Сухум, состоящая из воспитанников секции вольной борьбы управления по делам молодежи и спорта. Юные борцы показали хороший результат и завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.
Победителями турнира стали: Лагвилава Астан, Авидзба Нестор, Капба Алан, Гогов Амир, Кувичко Борис.
Серебро завоевали: Бигвава Максим, Ашуба Ахиллес, Аджиев Дамир.
Бронзовыми призерами стали: Джаджая Нарт, Гвинджия Георгий, Гублиа Данат.
Тренируют команду г. Сухум: Цвижба Ахра, Джопуа Исмаил и Джинджолия Алхас.
Последнее от Super User
- НИССА САНГУЛИЯ И ГЕРД ХИББА – ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
- ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА И УПРАЗДНЕНИИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
- РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА В ТХИНЕ
- МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ
- ТУРОПЕРАТОРЫ ПРОГНОЗИРУЮТ НА НОВЫЙ ГОД ДЕФИЦИТ МЕСТ В АБХАЗИИ