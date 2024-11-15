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Абхазия Информ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 15 НОЯБРЯ 2024 ГОДА

Новости Пятница, 15 ноября 2024 20:14
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 15 НОЯБРЯ 2024 ГОДА

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. На 15 ноября было назначено заседание сессии Парламента. В повестку дня был включен вопрос о ратификации «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия».

11:20. На заседании сессии присутствовал 21 из 35 депутатов. Спикер Парламента Лаша Ашуба предложил обсудить повестку дня. Он отметил, что «некоторые депутаты отказываются работать в таких условиях».

Спикер призвал граждан сохранять спокойствие, стабильность и относиться друг к другу уважительно и терпимо.

11:25. Подъезды к комплексу правительственных зданий перекрыты автобусами и военными машинами. Усилены меры безопасности.

11:30. Перед зданием Парламента собрались представители оппозиции, требующие отзыва законопроекта о ратификации соглашения.

11:35. – Депутаты Парламента проголосовали против повестки дня заседания сессии.

11:40. У здания Парламента продолжается акция протеста. Протестующие недовольны решением о переносе даты заседания сессии и требуют, чтобы депутаты Парламента провели заседание с проголосовали против ратификации российско- абхазского Соглашения об инвестиционной деятельности.

12:20. Группа протестующих пыталась протаранить ворота автомобилем «Урал».

12:30. Периодически возникают стычки с силовиками.

13:28. Начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар вышел к протестующим. Он пообещал передать их требования главе государства.

12:35. Протестующие снесли секцию забора перед Парламентом с помощью автомобиля Минобороны «Урал».

13:30. Протестующие выбили еще несколько секций забора перед Парламентом.

13:35. К протестующими вышли глава МВД Роберт Киут и председатель СГБ Дмитрий Кучуберия. Они также пообещали передать требования главе государства.

14:20. Уполномоченный по правам человека Анас Кишмария обращается к депутатам Парламента, учитывая накал страстей и противостояние в обществе, отложить рассмотрение вопросов, будоражащих страну до проведения выборов президента Республики Абхазия, которые должны состояться в ближайшие месяцы.

Она также обратилась к правоохранительным органам о необходимости соблюдения законов и принципа соразмерности действий, когда ситуация требует от вас применения силы в отношении нарушителей.

14:25. Восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу, сообщили Апсныпресс в Минздраве. Всем нуждающимся была оказана необходимая помощь. Один человек остаётся в больнице под наблюдением, остальным предписано амбулаторное лечение.

14:55. Президент Абхазии Аслан Бжания находится в Сухуме. В настоящее время глава государства предпринимает меры по стабилизации обстановки в республике, сообщает пресс-служба президента.

15:05. В настоящее время Администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия», сообщает пресс-служба президента.

Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике

Тем временем протестующие недовольны тем, что переговоры затянулись и вырвали цепями решетки на окнах. Они захватили комплекс правительственных зданий и сказали, что будут находиться в здании, пока глава государства не подаст в отставку.

15:10. Протестующие, выломав решетки в двух окнах здания парламента, вошли внутрь.

15:15. Оппозиция требует отставки президента.

15:40. Здание парламента и Администрации президента занято протестующими.

16:10. Один из лидеров оппозиции Леван Микаа в конференц-зале Администрации президента объявил о том, что люди е покинут здание пока не будет принято решение об отставке главы государства.

17:20. Группа депутатов Парламента направилась на переговоры с президентом.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 15 ноября 2024 20:24

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