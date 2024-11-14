Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии обсуждается проект конституционной реформы, которая может привести к значительным изменениям в структуре власти страны. Как сообщает пресс-служба президента Абхазии, на парламентском комитете по государственно-правовой политике был представлен проект конституционного закона «О законодательной и исполнительной власти». Он предполагает упразднение должности премьер-министра и вице-премьеров, а также кабинет министров, который сегодня формируется президентом. Вместо этого предлагается закрепить за президентом право назначать министров с согласования парламента, что ранее не требовалось, пишет «Свободная пресса».

Важным пунктом проекта является наделение президента полномочиями распускать парламент и назначать новые выборы, если парламент трижды отклонит предложенные президентом кандидатуры министров и более одной трети должностей остаются вакантными. Эта реформа вызвала широкий резонанс и стала предметом обсуждения в контексте недавних протестов и столкновений между властями и оппозицией в республике.

Некоторые эксперты, в частности, редактор «АПН Северо-Запад» Андрей Дмитриев, видят в этих изменениях элемент борьбы за влияние внутри абхазской системы власти, где местные кланы играют значительную роль и демократические институты работают, хотя и с особенностями. Дмитриев отмечает, что периодические протесты в республике свидетельствуют о том, что власть меняется не только на выборах, но и на улицах, когда граждане выражают недовольство. Последние протесты некоторые патриотически настроенные наблюдатели восприняли как угрозу в виде «майдана», однако Дмитриев считает, что подобные оценки необоснованны: Абхазия политически ориентирована на Россию и влияние прозападных или прогрузинских сил здесь крайне ограничено.

Эксперты также указывают, что основу для экономических опасений абхазских граждан составляет присутствие в республике российского капитала. По мнению общественности, приход крупных инвесторов из России может изменить облик Абхазии, заменив самобытный колорит республики на массовую застройку по типу Сочи. В то же время, как отмечают аналитики, республика по-прежнему нуждается в финансовой поддержке и восстановлении после конфликта 1992–1993 годов. Некоторые эксперты полагают, что местные власти и общество должны оценить реальность и принять меры для обеспечения устойчивого экономического развития, привлекая иностранные инвестиции и при этом сохраняя национальную идентичность и культурные особенности.

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков указывает, что предложение о конституционной реформе обсуждается не первый год. Президент Аслан Бжания еще в 2020 году инициировал создание комиссии для анализа и перераспределения полномочий между парламентом и президентом. Этот вопрос становится актуальным на фоне подготовки к предстоящим президентским выборам в 2025 году. В условиях усилившегося давления со стороны оппозиции реформа позволяет президенту продемонстрировать приверженность реформам, сохраняя при этом контроль над исполнительной властью.

По мнению Нейжмакова, упразднение должности премьер-министра усилит доминирование президента в управлении, хотя с точки зрения реальной политики это изменение может быть символическим. Действующая редакция Конституции уже предусматривает значительные полномочия для главы государства, включая руководство кабинетом министров. Роль парламента при назначении министров останется ограниченной — депутаты смогут лишь утверждать предложенные президентом кандидатуры, но не выдвигать их самостоятельно.

Источник: https://www.rznonline.ru/news/item/abxaziya-lishitsya-mozgovyx-centrov-po-itogu-besporyadkov