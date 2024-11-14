Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжаются протесты против соглашения с Россией о вложении средств в инфраструктуру, которое было одобрено парламентом. Политолог Андрей Суздальцев поделился своими мыслями о том, кто финансирует оппозицию и как на это реагирует Москва.

Эксперт отметил, что большая часть бюджета Абхазии формируется за счет российского федерального бюджета, а экономика страны находится в состоянии упадка. Однако, несмотря на это, у Абхазии есть потенциал для привлечения туристов из России, и именно на это были направлены инвестиции.

Оппозиция, которая финансируется турецким капиталом, не хочет допускать российский капитал в страну. По мнению Суздальцева, они опасаются изменений, которые могут произойти с приходом российского капитала.

Он подчеркнул в беседе с Pravda.RU, что надежды на перемены возлагались на Инала Ардзинбу, который сейчас находится в Москве и не является министром иностранных дел.

Также эксперт отметил, что российский туризм в Абхазию может быть рискованным, но это не останавливает россиян. Абхазия могла бы жить за счёт туризма, но не хочет этого.

По мнению Суздальцева, в Абхазии присутствует иждивенчество и вера в то, что многие проблемы можно решить за счёт России. Если что-то случится, Россия всегда придёт на помощь и перебросит войска.

В августе Москва сократила финансовые трансферы, и многие вопросы были решены «прямо радикально».

Однако, как считает Суздальцев, Москва будет действовать осторожно, чтобы не нарушать суверенитет Абхазии. Она будет поддерживать правительство, проводящее закон о российских инвестициях.

Эксперт считает, что Россия не хочет брать контроль над республикой, чтобы не стать её врагом. Он также полагает, что политический класс Абхазии должен развиваться, а иждивенческие настроения должны исчезнуть. Однако пока этого не происходит.

Источник: https://runews24.ru/politics/14/11/2024/politolog-suzdalczev-bolshaya-chast-byudzheta-abxazii-finansiruetsya-rossijskim-federalnyim-byudzhetom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fff352d7f-0af8-5a96-864c-d8ea7a6486bc