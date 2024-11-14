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Абхазия Информ

БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ НА 2024 ГОД УВЕЛИЧЕН НА 32 МЛН РУБЛЕЙ

Новости Четверг, 14 ноября 2024 19:35
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БЮДЖЕТ ГОРОДА СУХУМ НА 2024 ГОД УВЕЛИЧЕН НА 32 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. Доходная часть бюджета города Сухум на 2024 года увеличена на 32 млн рублей. Такое решение было принято на очередном заседании Сухумского городского Собрания. С предложением внести изменения в бюджет столицы в СГС обратился глава Администрации Беслан Эшба. Эти средства пойдут на погашение долгов МУП г. Сухум «Водоканал» за потребленную электроэнергию перед «Черноморэнерго».

В письме главы Администрации Сухума на имя председателя Сухумского городского собрания Дмитрия Осия говорится, что анализ исполнения плана по поступлению подоходного налога за 10 месяцев текущего года в бюджет города показал, что при плане 597 миллионов 298 тысяч рублей поступления составили 747 миллионов 337 тысяч рублей (125,1%). Ожидаемое исполнение по подоходному налогу за 2024 год составляет 965 миллионов рублей при плане 918 миллионов 187 тысяч рублей.

Директор «Водоканала» Даур Пачкория рассказал о деятельности предприятия и его пока ещё сложных финансовых проблемах, несмотря на положительную динамику собираемости оплаты за воду.

Предложения Администрации предварительно были изучены на заседании постоянно действующей депутатской комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию, которую возглавляет Давид Чхеидзе. 13 депутатов из 14 присутствовавших на заседании СГС, проголосовали за внесение изменений в бюджет города, один депутат воздержался.

Таким образом, объем доходов бюджета города Сухум на 2024 год утвержден в сумме 1 млрд 845 млн 801 тысяч рублей, расходная часть утверждена на 2 млрд 097 млн 749 тысяч рублей.

Объем межбюджетных трансферов из республиканского бюджета бюджету г. Сухум на 2024 год составил 104 млн 948 тысяч рублей.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 14 ноября 2024 19:48

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