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Абхазия Информ

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Четверг, 14 ноября 2024 19:06
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии сделало заявление по поводу артобстрела Дамаска, в результате которого погибли люди, есть раненые, а также нанесен и материальный ущерб зданию посольства республики.

«Сегодня, примерно в 15:20, израильские военно-воздушные силы осуществили атаку со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду жилых домов в районе Меззе в Дамаске и в районе Кудсайя в сельской местности Дамаска, что привело к гибели пятнадцати человек. Ещё шестнадцать человек ранены, включая женщин и детей. Были серьёзно повреждены жилые объекты и прилегающие здания.

Обстрел района Меззе произошел рядом с посольством Республики Абхазия. Зданию посольства нанесён материальный ущерб: разбито стекло в кабинете чрезвычайного и полномочного посла и разбиты стеклянные двери на первом этаже посольства. К счастью, никто из сотрудников посольства не пострадал. Помимо посольства Республики Абхазия в столице Сирийской Арабской Республики располагается официальное представительство Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

МИД Республики Абхазия в очередной раз осуждает подобные противоправные и антигуманные действия со стороны Израиля и призывает к незамедлительному прекращению авиаобстрелов. Считаем, что никакие благие намерения или попытки узаконивания агрессии не могут оправдывать неизбирательное и сокрушительное применение военной силы», – говорится в заявлении.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 14 ноября 2024 19:19

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