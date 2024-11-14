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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ФУТБОЛИСТОМ ОЛЕГОМ ДОЛМАТОВЫМ

Новости Четверг, 14 ноября 2024 19:02
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ВСТРЕЧА С ФУТБОЛИСТОМ ОЛЕГОМ ДОЛМАТОВЫМ

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорта прошла встреча с легендарным тренером и футболистом, мастером спорта международного класса, заслуженным тренером Абхазии и России Олегом Долматовым. Олег Васильевич посетил Сухум по приглашению президента клуба «Динамо» Астамура Адлейба.

«Я вырос, слушая рассказы о нашей легендарной команде – «Динамо», о великолепном тренере Олеге Васильевиче. Я рад сегодня, что у меня есть возможность с вами познакомиться. Мне очень приятно. Я много раз слышал ваши интервью, где вы описываете работу с нашими футболистами, какие были сложности, как вы удивлялись отношением болельщиков к вам», – сказал, открывая встречу, председатель Госкомитета Таращ Хагба.

Затем глава ведомства представил гостю президента Федерации футбола Абхазии Шабата Логуа, который рассказал о работе Федерации и развитии футбола в Абхазии.

«Я очень благодарен, что люди меня помнят. Я удивлен. Здесь все как родное, в Абхазии у меня прошло становление как тренера, здесь мы играли серьезно - в Первой лиге с такими прекрасными ребятами, с капитаном Дауром. Я их всех помню», – сказал тренер.

Астамур Адлейба подчеркнул, что Олег Долматов особенный человек.

«Он был тренером сухумского «Динамо» с 1990 по 1991 год и в 2010 году, в том же году команда заняла третье место и стала обладателем Кубка Абхазии. Я давно уже его уговаривал приехать к нам и наконец, получилось. Олег Васильевич посетил матч полуфинала Кубка Абхазии между «Динамо» и « Гагрой», мы с ним зашли в раздевалку и поздравили ребят с победой. Команда ему понравилась, он дал очень много ценных советов тренерам», – сказал Адлейба.

Он отметил, что если сухумское «Динамо» выйдет в финал Кубка, то он будет уговаривать Олега Долматова остаться в Абхазии еще на некоторое время.

В завершении встречи Таращ Хагба поблагодарил легендарного тренера за деятельность, пожелал здоровья, успехов и вручил памятные подарки от Госкомитета и Федерации футбола.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 ноября 2024 19:04

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