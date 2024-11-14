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Абхазия Информ

ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ

Новости Четверг, 14 ноября 2024 18:57
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ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ЦАНДРЫПШЕ

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации, должностные лица оперативного подразделения т/п «Псоу», провели проверку нефункционирующего торгового объекта в п. Цандрипш по ул. Шаумяна д.15 б. В результате были обнаружены 500 блоков табачной продукции марки «Ashima», ввезенные на территорию Абхазии с нарушением таможенного законодательства.

Сигареты изъяты. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 14 ноября 2024 19:00

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