В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРООПЕРИРОВАЛИ АНЕВРИЗМУ АОРТЫ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Республиканской больнице проведены несколько уникальных для нашей страны операции. В отделении сосудистой хирургии впервые прооперировали аневризму аорты в брюшной полости. 64-летнего жителя города Ткуарчал Вахтанга Гогуа в последнее время мучили боли в брюшной области, но на обследование никак времени не находил. А когда боль уже стала невыносимой, он обратился в местную больницу. Там ему поставили предварительный диагноз – аневризма аорты брюшной полости – и направили его в Республиканскую больницу.

Как отмечает пациент Вахтанг Гогуа, он не думал, что в Абхазии такие врачи есть.

В отделении сосудистой хирургии Республиканской больницы пациенту Гогуа провели тщательное обследование и подтвердили первоначальный диагноз.

К слову сказать, больному повезло – его вовремя оперировали. Ведь главная угроза расширенного сосуда – это разрыв, а значит, острое кровотечение, которое могло привести к летальному исходу.

Сосудистый хирург Аслан Кацба отметил, что при обследовании врачи выявили диагноз аневризма брюшной орты с переходом на подвздошные артерии.

«Пациент был дообследован. И, соответственно, после обследования было выполнено оперативное вмешательство», – сказал он.

Прошло уже 14 суток после оперативного вмешательства. Состояние пациента стабильное.

Такого объема операция проведена в Абхазии впервые.

Несколько лет назад не было не только необходимых аппаратов и инструментов, но и специалистов соответствующей квалификации. Пациентов с такими диагнозами вывозили за пределы страны.

Проблема заключается в том, что на плановые операции можно успеть выехать в специализированные клиники. Но в экстренных случаях пациентов редко довозили живыми до места назначения. Сейчас врачи отделения сосудистой хирургии могут на месте делать подобные непростые операции.