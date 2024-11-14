МОЛОДЫЕ ФЕРМЕРЫ ИЗ АГУБЕДИИ УСПЕШНО РАЗВИВАЮТ ЦИТРУСОВОДСТВО

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. В селе Агубедия Ткуарчалского района, в рамках президентской программы «Развитие сельского хозяйства», два молодых фермера Ника Ткебучава и Рамин Какубава заложили цитрусовое хозяйство. Их проект начался в 2021 году, когда из администрации Ткуарчалского района поступила информация о возможностях программы, реализуемой министерством сельского хозяйства. Вместе они решили попробовать свои силы, собрали документы и составили бизнес-план по закладке мандаринового сада.

«Мы не ожидали, что проект пройдет. Эта идея пришла спонтанно, и мы не верили, что всё получится. Но спустя некоторое время нам позвонили из министерства сельского хозяйства и сообщили, что наш проект одобрен комиссией», – поделился Ника.

Благодаря программе они получили необходимые материалы: колышки, колючую проволоку и, самое главное, 1900 саженцев карликового сорта мандаринов Ковано.

Работа началась сразу после получения поддержки. Земельный участок площадью два гектара был подготовлен заранее. Фермеры наняли рабочих, которые помогли посадить саженцы и установить ограждение, и в 2022 году мандариновый сад ожил. По словам Рамина, уже в этом году они смогли попробовать первые плоды.

«Мы постоянно ухаживаем за деревьями, удобряем и лечим. Первый полноценный урожай ожидаем в следующем году», – рассказал он.

Оба фермера уверены, что такие программы необходимы.

«Жители абхазских сел всегда занимались сельским хозяйством. Здесь в Агубедии раньше был совхоз, и у каждого есть своё небольшое хозяйство. Такая помощь от государства позволяет не только расширить хозяйства, но и вдохнуть новую жизнь в села», – считает Ника.

Он отмечает, что программа особенно полезна для тех, кто привык работать на земле, и может стать стимулом для создания рабочих мест.

Рамин подчеркнул важность сельского хозяйства для всей Абхазии.

«Чем больше людей вовлечены в эту отрасль, тем больше у нас на прилавках будет своей продукции, а не привозной. У нас отличные условия для выращивания, будь то огурцы, помидоры, картофель, яблоки и многое другое. Главное – поддержать фермеров, и они с радостью будут трудиться», – отметил он.

В ближайшие месяцы фермеры планируют провести очередное удобрение и лечение деревьев, чтобы подготовиться к следующему урожаю.

«Если такая помощь от государства станет постоянной, в селах будут оставаться люди, появятся дороги, в целом улучшится качество жизни», – уверен Рамин.

Участие в целевой государственной программе и выигранный грант стали важным шагом для Ники и Рамина в создании их успешного хозяйства. Этот пример сотрудничества с государством доказывает, что при господдержке и искреннем желании работать можно достичь успеха и обеспечить развитие сельских территорий.

Об этом сообщает пресс-служба президента.