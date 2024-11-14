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Абхазия Информ

ФИЛЬМ НАУРА ГАРМЕЛИЯ ПОКАЖУТ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ

Новости Четверг, 14 ноября 2024 17:45
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ФИЛЬМ НАУРА ГАРМЕЛИЯ ПОКАЖУТ НА КИНОФЕСТИВАЛЕ

Сухум. 14 ноября 2024. Абхазия-Информ. 19 ноября в Казани стартует новый знаковый кинофестиваль оригинальных и смелых фильмов, в конкурсной программе участвует фильм «Последняя цена» режиссёра Наура Гармелия. Форум пройдет под патронажем министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, а также Союза кинематографистов России.

Открытие фестиваля состоится 19 ноября в 10:00 в большом зале Казанского Государственного института культуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 14 ноября 2024 17:48

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