РЕКОМЕНДАЦИИ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В АБХАЗИИ
Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. В связи с внутриполитическими событиями в Абхазии Минэкономразвития России рекомендует российским туристам воздержаться от туристических поездок в страну. Гражданам, которые в настоящее время находятся в Абхазии, по рекомендации МИД России необходимо проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, при возможности – выехать из страны.
Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития России рекомендует приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением Абхазии, не применять штрафные санкции при отмене поездок в Абхазию, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг.
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