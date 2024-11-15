РЕКОМЕНДАЦИИ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. В связи с внутриполитическими событиями в Абхазии Минэкономразвития России рекомендует российским туристам воздержаться от туристических поездок в страну. Гражданам, которые в настоящее время находятся в Абхазии, по рекомендации МИД России необходимо проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, при возможности – выехать из страны.