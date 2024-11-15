РАСКАЧАТЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ: ЗАТУЛИН ОБЪЯСНИЛ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ В АБХАЗИИ

«Россия исходит из того, что Абхазия является ее союзником, страной, которую мы признали и поддержали. [Если соглашение не будет ратифицировано], то будут существенно сокращены возможности оказать Абхазии помощь. А она, скажем прямо, зависит от этой помощи. Это в расчет оппозиционеры не берут, потому логика, тех, кто организует манифестации: чем хуже – тем лучше перед выборами. А дальше мы, дескать, придем к власти и обо всем договоримся. Я бы их предостерег от такого авантюризма», – сказал Затулин.

Сотни протестующих собрались сегодня у здания парламента Абхазии в Сухуме, где депутаты намеревались принять решение по ратификации инвестсоглашения с Россией. Рассмотрение соглашения было сорвано, а дата следующего собрания пока не объявлена. Однако противники договора с Россией не разошлись: они потребовали отклонить ратификацию и существенно ее доработать. Грузовик протестующих выломал ворота забора, ограждающего территорию парламента. Участники беспорядков взяли под контроль весь комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе кабинет министров и парламента. Силовики, обеспечивавшие порядок внутри, покинули их. После этого начались переговоры представителей оппозиции и правительства.

«Конечно, это (отказ от инвестсоглашения – ред. НСН) не в интересах Абхазии. Люди, которые пришли к парламенту, это представители оппозиции, которые ищут любой повод для того, чтобы накануне будущих президентских выборов раскачать стабильность в республике и сформировать негативный образ власти. Им все равно, какой повод использовать. С некоторых пор они ничего лучшего не нашли, как пытаться торпедировать те или иные российско-абхазские договоренности. Они в чем-то подозревают и Россию, и тех, кто с ней договаривается. Не вижу ничего хорошего в том, что оппозиция в Абхазии избрала такой метод – ни для республики, ни для самой оппозиции», – добавил Затулин.

Депутат утверждает, что большая часть жителей Абхазии спокойно воспринимает или поддерживает инвестирование со стороны России. По его словам, это было продемонстрировано, когда оппозиция «устроила репетицию» в понедельник, 11 ноября, перекрыв мосты и дороги.

«Больше всего по этому поводу возмущались простые граждане. В результате пришлось эти мосты и дороги разблокировать», – считает он.

Константин Затулин надеется, что протестующая оппозиция придет к соглашению внутри себя и прекратит акции.

«В оппозиции есть разные люди, в том числе оголтелые. Есть и вполне достойные, критично относящиеся к власти, имеющие свою точку зрения, но при этом понимающие свою ответственность. Я надеюсь, что одни других урезонят и что никаких противоправных действий при этом совершенно не будет. Абхазия - маленькая страна, и рисковать я бы никому не советовал. Я очень надеюсь, что депутаты будут объективно, а не под влиянием эмоций оценивать договоренность, которая никакого ущерба для Абхазии не принесет. Наоборот, только снимет вопросы, которые копились годами», – добавил Затулин.

Материал «НСН»