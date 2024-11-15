В АБХАЗИИ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ПРИ БЕСПОРЯДКАХ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 13

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия, СУХУМ, 15 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших во время беспорядков в Абхазии у комплекса правительственных зданий возросло до 13 человек, госпитализация потребовалась 3 пострадавшим, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«13 человек обратились в Республиканскую больницу с начала митингов. Троим из них потребовалась госпитализация, они получают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает», – сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Ранее в республиканском Минздраве сообщали о восьми пострадавших в результате протестных акций в Абхазии, семерым из них было назначено амбулаторное лечение, один человек на тот момент оставался в больнице. Как сообщал ТАСС главврач скорой помощи Абхазии Аслан Джопуа, обратившиеся за медицинской помощью не получили серьезных травм, у них были зафиксированы ссадины.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия, не вмешиваясь во внутренние процессы в Абхазии, рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем. Внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Абхазию.