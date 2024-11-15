ОППОЗИЦИЯ В АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ К ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. Анжела Кучуберия, СУХУМ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Республики Абхазия и представители оппозиции проводят переговоры после беспорядков, которые привели к захвату участниками митинга комплекса правительственных зданий, протестующие требуют отставки президента Аслана Бжании. Об этом сообщил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

«Идут переговоры, ждем отставки президента», – сказал Микаа.

Представители оппозиции также требуют проведения досрочных выборов главы республики, заявил один из лидеров оппозиции председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) Адгур Ардзинба, обращаясь к митингующим.

«На данном этапе была сформирована группа депутатов, отправили их к президенту. Один единственный вопрос: это отставка президента, проведение внеочередных досрочных выборов. На данный момент мы ждем ответа, мы попросили это сделать, чтобы ситуация еще больше не усугубилась, чтобы не было столкновений», – заявил Ардзинба.

Как уточнил ТАСС сотрудник ЦИК, если отставка президента будет сегодня, то досрочные выборы должны пройти в трехмесячный срок.

«Ориентировочно до конца февраля», – добавил он.

Бжания победил на повторных выборах 22 марта 2020 года, набрав 56,5% голосов. 23 апреля он вступил в должность. Согласно конституционному закону "О выборах президента Республики Абхазия", выборы назначаются парламентом "не позднее чем за четыре месяца и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий президента". Срок полномочий нынешнего главы государства истекает весной 2025 года.

Ранее спикер парламента Лаша Ашуба сообщал ТАСС, что власти Абхазии проведут переговоры с представителями оппозиции, которые заняли комплекс правительственных зданий. Кроме того, один из оппозиционеров, бывший депутат Илья Гуния сказал ТАСС, что протестующие ждут отставку президента Абхазии Аслана Бжании. Как ранее сообщал ТАСС представитель власти республики, Бжания отсутствует в здании администрации президента, которое взяли под контроль протестующие.