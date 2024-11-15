САМУРЗАКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ЗАНИМАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ И ПОДДЕРЖКОЙ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ОВЗ

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. Для успешной интеграции в общество дети с ОВЗ нуждаются в особом внимании к социализации, профессиональной подготовке и навыкам взаимодействия. Это нелегкий процесс. Благотворительный фонд «Самурзаканская ассоциация инвалидов» уже более 17 лет занимается реабилитацией и поддержкой детей и взрослых с ОВЗ, продвигая идею инклюзии: «Я такой же, как и Ты!» и «Дети должны учиться вместе!».

Особое внимание уделяется урокам труда, где дети учатся работать с различными материалами и развивают важные навыки – мелкую моторику, координацию, внимание и память.

Занятия проходят в игровой форме для лучшего восприятия и вовлеченности. В рамках проекта, в процесс реабилитации и социализации впервые были активно вовлечены не только матери, но и отцы, что подчеркивает важность семейной поддержки и участия в жизни детей с ОВЗ.

Данная инициатива была осуществлена при поддержке ЕС и ПРООН в рамках проекта EU4Dialogue.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».