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Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТПП АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТП ДАМАСКА

Новости Пятница, 15 ноября 2024 21:22
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТПП АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТП ДАМАСКА

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. В рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики состоялась встреча представителя ТПП Абхазии в Сирии г-на Низара Аль-Джаббан с президентом Торговой палаты Дамаска г-ном Басилем Хамуи. На встрече присутствовал директор выставочного центра Дамаска Халим Альахрас.

Стороны обсудили вопросы развития торговых связей между двумя странами и планы дальнейшего взаимодействия между палатами. Участники встречи отметили важность организации выставочно-ярморочных мероприятии для предпринимателей Сирии и Абхазии.

В заключении встречи представитель ТПП Абхазии передал г-ну Басилю Хамуи поздравительное письмо от президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамилы Мерцхулава по случаю избрания на пост президента.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 15 ноября 2024 21:25

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