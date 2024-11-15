ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТПП АБХАЗИИ В СИРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТП ДАМАСКА
Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. В рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики состоялась встреча представителя ТПП Абхазии в Сирии г-на Низара Аль-Джаббан с президентом Торговой палаты Дамаска г-ном Басилем Хамуи. На встрече присутствовал директор выставочного центра Дамаска Халим Альахрас.
Стороны обсудили вопросы развития торговых связей между двумя странами и планы дальнейшего взаимодействия между палатами. Участники встречи отметили важность организации выставочно-ярморочных мероприятии для предпринимателей Сирии и Абхазии.
В заключении встречи представитель ТПП Абхазии передал г-ну Басилю Хамуи поздравительное письмо от президента Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамилы Мерцхулава по случаю избрания на пост президента.
Последнее от Super User
- САМУРЗАКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ЗАНИМАЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ И ПОДДЕРЖКОЙ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ОВЗ
- ОППОЗИЦИЯ В АБХАЗИИ ПРИЗЫВАЕТ К ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
- В АБХАЗИИ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ПРИ БЕСПОРЯДКАХ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 13
- РАСКАЧАТЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ: ЗАТУЛИН ОБЪЯСНИЛ МАССОВЫЕ ПРОТЕСТЫ В АБХАЗИИ
- РЕКОМЕНДАЦИИ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ В АБХАЗИИ