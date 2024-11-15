АСЛАН БЖАНИЯ: БУДЕМ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ

Сухум. 15 ноября 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания обратившись к своим сторонникам, заявил, что руководство Абхазии продолжит свою работу.

«События сегодняшнего дня в очередной раз поставили нашу республику перед большими проблемами. Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, члены правительства находятся на своих местах и будут работать дальше. Поэтому я попросил бы вас не поддаваться провокации. Я здесь в Абхазии, будем работать дальше. Мы будем предпринимать усилия по ликвидации последствий этих событий. Благодарю за поддержку и за службу всех гражданских и всех людей в погонах», – заявил Бжания.