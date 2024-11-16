АСЛАН БЖАНИЯ: «ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ КОНСТИТУЦИЮ, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ЭТО НЕ ВЫДЕРЖИТ»

«Дорогие друзья, законно избранный президент Абхазии находится на территории Абхазии. Сценарий 2014 года не повторится. Оказывается колоссальное давление на депутатов Парламента с тем, чтобы Парламент принял неправовое решение об отставке президента. Это решение, во-первых, не будет принято. Во-вторых, если даже оно будет принято, оно не будет выполнено.

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. В селе Тамыш состоялась встреча президента Аслана Бжания со своими сторонниками. Выступая перед собравшимися во дворе тамышской школы, Бжания сказал:

Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что я держусь за власть. Нет, я хочу сказать следующее: если не будет конституционных форм развития, если мы не будем соблюдать Конституцию, наше государство это не выдержит, поэтому те, кто попытался совершить государственный переворот, должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего я готов назначить выборы и подать в отставку. Вице-президент будет управлять страной. А я готов пойти на выборы, и пусть люди скажут, кого они поддерживают. Пусть правда станет результатом волеизъявления народа. Речь больше ни о чем не идёт. Благодарю за внимание».

Никакого коллапса в стране не произошло, считает глава Администрации Галского района Константин Пилия.

«Все структуры работают. А что произошло? Турбулентность, которую мы в очередной раз увидели. Считаю, что надо разорвать этот порочный круг, иначе это произойдет еще и еще раз. Мы будем каждый раз сотрясать страну, пока, как говорится, не доиграемся. Пускай пройдут выборы, и народ сделает свой выбор, проголосует за того кандидата, которого посчитает нужным. Самое главное, сейчас нужно остановиться», – сказал Пилия.

Он отметил, что во многих странах случается подобное, кипят страсти, но надо постараться, чтобы не допускать впредь такое.

«Если мы считаем себя государством, мы обязаны сделать так, чтобы подобные моменты прекратились», – сказал Пилия.

Депутат Парламента Леонид Лакербая назвал серьезным вызовом абхазскому государству то, что произошло 15 ноября.

«Учитывая те обстоятельства и то время, в котором мы находимся, это хороший подарок тем, кто очень давно имеет зуб на Абхазию», – сказал он на встрече в Тамыше.

Лакербая отметил, что страна должна вернуться в конституционное русло.

«Не будет такого незаконного, неконституционного решения, как 10 лет назад, когда Парламент необоснованно поставил вопрос об освобождении президента», – сказал он.

По его словам, Парламент будет той площадкой, которая будет сближать позиции.

Лакербая отметил, что сложившаяся ситуация ударяет и по стратегическому партнеру Абхазии – по России, которая в настоящее время проводит специальную военную операцию.