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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Новости Суббота, 16 ноября 2024 18:27
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. «Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло», – заявил в Тамыше, на совещании с руководителями министерств и ведомств президент Аслан Бжания.

«Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы. Подчиняйтесь распоряжениям и приказам президента», – сказал он

Бжания считает недопустимым оказание давления на руководителей министерств и ведомств.

«Есть президент, есть закон, есть Родина, которой мы с вами должны служить», – сказал он и добавил, что силовиков находится на своих местах и несут службу.

Все медучреждения Абхазии работают в штатном режиме, доложил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Министерство работаем в штатном режиме. Мои телефоны всегда доступны», – отметил Бутба.

Он проинформировал президента о том, что что в результате столкновений комплекса правительственных зданий в Сухуме пострадали 14 человек. Всем им оказана как амбулаторная, так и стационарная медицинская помощь.

Вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба отметил, что ситуация с энергоснабжением в Абхазии стабильна.

Нанба подчеркнул, что к концу следующей недели необходимо будет выплатить около 650 миллионов рублей за переток российского электричества, чтобы обеспечить Абхазию до конца года.

По словам Нанба, работа по запуску сухумского аэропорта ведется в штатном   режиме.

«Все поручения исполняются. О любых возникающих вопросах будем докладывать в оперативном режиме. Работы по техническому облету благополучно завершены, а это финальный этап технической проверки аэродромной части», – сказал министр.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган добавила, что руководитель Росавиации лично сообщил о том, что все технические характеристики аэродрома соответствуют нормам.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сказал, что работа Минфина по финансированию обязательств, принятых государством, выполняется в соответствии с законом.

Делба отметил, что несмотря на приостановку российского софинансирования зарплаты бюджетников, Минфин направляет все свои усилия на обеспечение соцобязательств.

«Ресурсы направляются в том числе в особом порядке на оплату лечения граждан за пределами Абхазии. По-прежнему, по вашим поручениям, оказывается государственная финансовая поддержка лицам, попавшим в сложные жизненные ситуации», – добавил Делба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 16 ноября 2024 18:46

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