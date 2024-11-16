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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ: У НАС ЕСТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ПРИКАЗУ КОТОРОГО МЫ БУДЕМ ПОДЧИНЯТЬСЯ

Новости Суббота, 16 ноября 2024 18:46
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РОБЕРТ КИУТ: У НАС ЕСТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ПРИКАЗУ КОТОРОГО МЫ БУДЕМ ПОДЧИНЯТЬСЯ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут навестил в Республиканской больнице представителя спецподразделения одной из силовых структур, пострадавшего в ходе столкновений у комплекса правительственных зданий 15 ноября. Киут выразил благодарность бойцу за проявленный профессионализм.

«Я рад, что все наши ребята находятся в таком боевом духе, делают все необходимое, исполняя свой профессиональный долг. Президент наш на месте, мы все у власти, так что все будет хорошо, народ свой не сдадим. Мы не хотим, чтобы наши ребята были также покалечены, как Вы, мы за это очень переживаем. Мы видели последствия того, как агрессивно относились к нашим сотрудникам, защищавшим комплекс правительственных зданий те люди, которые пытались туда проникнуть», – сказал министр.

По словам министра, все ведомства работают в штатном режиме под руководством главнокомандующего.

«Никто никуда уходить не собирается. Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться. Народ выбрал президента и мы ему служим», – подчеркнул Роберт Киут.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 16 ноября 2024 18:53

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