НАЗВАНО ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. Примерно восемь тысяч туристов из России в настоящий момент могут находиться в Абхазии, сообщила Ассоциация туроператоров РФ. Там отметили, что большая их часть отдыхает в курортных местах в отдалении от столицы республики Сухума.

На данный момент в Абхазии могут находиться около восемь тысяч туристов из России, более половины из них – самостоятельные путешественники. Более 95% из них – на курортах в отдалении от столицы, – сказано в заявлении АТОР.

В то же время посольство РФ в Абхазии в своем Telegram-канале призвало находящихся в стране россиян избегать мест массового скопления людей. При возникновении конфликтных ситуаций туристам рекомендовали информировать консульский отдел диппредставительства.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что протестные движения в Абхазии не затронули сферу туризма. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что 95% туристов, выбирающих данное направление, отдыхают либо в Пицунде, либо в Гагре. В Сухуме находится небольшое количество российских путешественников, уточнил он.

До этого сообщалось, что участники массовых беспорядков в Сухуме смогли прорваться внутрь здания парламента Абхазии, выломав решетки на окнах. Некоторые митингующие в то же время распиливали болгаркой двери парламента, в результате чего их удалось сломать.

На фоне происходящего администрация президента Абхазии заявила, что готовит документ об отзыве ратификации соглашения с Россией о реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Отмечается, что такое решение принято для стабилизации ситуации в стране.