 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЗВАНО ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ

Новости Суббота, 16 ноября 2024 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
НАЗВАНО ВОЗМОЖНОЕ ЧИСЛО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. Примерно восемь тысяч туристов из России в настоящий момент могут находиться в Абхазии, сообщила Ассоциация туроператоров РФ. Там отметили, что большая их часть отдыхает в курортных местах в отдалении от столицы республики Сухума.

На данный момент в Абхазии могут находиться около восемь тысяч туристов из России, более половины из них – самостоятельные путешественники. Более 95% из них – на курортах в отдалении от столицы, – сказано в заявлении АТОР.

В то же время посольство РФ в Абхазии в своем Telegram-канале призвало находящихся в стране россиян избегать мест массового скопления людей. При возникновении конфликтных ситуаций туристам рекомендовали информировать консульский отдел диппредставительства.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что протестные движения в Абхазии не затронули сферу туризма. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что 95% туристов, выбирающих данное направление, отдыхают либо в Пицунде, либо в Гагре. В Сухуме находится небольшое количество российских путешественников, уточнил он.

До этого сообщалось, что участники массовых беспорядков в Сухуме смогли прорваться внутрь здания парламента Абхазии, выломав решетки на окнах. Некоторые митингующие в то же время распиливали болгаркой двери парламента, в результате чего их удалось сломать.

На фоне происходящего администрация президента Абхазии заявила, что готовит документ об отзыве ратификации соглашения с Россией о реализации инвестиционных проектов российскими юридическими лицами на территории республики. Отмечается, что такое решение принято для стабилизации ситуации в стране.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 16 ноября 2024 19:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОБЕРТ КИУТ: У НАС ЕСТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ПРИКАЗУ КОТОРОГО МЫ БУДЕМ ПОДЧИНЯТЬСЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.