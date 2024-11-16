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Абхазия Информ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ С ГРУЗИЕЙ – ЧТО ЖДЕТ АБХАЗИЮ

Новости Суббота, 16 ноября 2024 19:01
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ С ГРУЗИЕЙ – ЧТО ЖДЕТ АБХАЗИЮ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии снова беспорядки. Не успела столица республики прийти в себя после манифестаций, спровоцированных принятием «закона об апартаментах», который, по мнению оппозиции, позволит скупить всю землю российским олигархам, как протесты вспыхнули с новой силой – сегодня парламент должен был рассмотреть очередное инвестсоглашение с Россией.

Несмотря на то, что было объявлено о переносе рассмотрения документа, недовольные устроили массовые беспорядки, захватили здание парламента и комплекс правительственных зданий. При этом на сей раз все было намного жестче обычного: митингующие выламывали забор с помощью грузовика, пилили решетки «болгарками», а правоохранители отвечали дымовыми шашками и слезоточивым газом.

В итоге оппозиция добилась согласия президента на отставку. Что дальше? Кому это выгодно? И кто разгоняет слухи о том, что у Москвы лопнуло терпение, и она может «отдать» Абхазию Грузии в качестве платы за смену последней вектора?

– Камнем преткновения в споре между властью и оппозицией является внесение изменений в законодательство Абхазии по ряду вопросов, – напоминает главный редактор ИА «Кавказский рубеж» Алексей Албу. – Оппозиция обвиняет власть в том, что эти обязательства были взяты без согласия общества. В частности, сегодня должна была состояться сессия парламента Абхазии, на которой планировалось рассмотреть вопрос о ратификации соглашения между РА и РФ о защите прав инвесторов. Оппозиция опасается, что оно поставит местных предпринимателей в невыгодные условия по сравнению с российским бизнесом, который планирует «зайти» в республику. А также, что земли Абхазии будут распроданы иностранцам.

«СП»: Протесты оппозиции случаются регулярно. Может произойти что-то уже серьезное.

– Не может, а уже произошло. И началось это не сегодня, а несколько дней назад, с попытки штурма здания СГБ и блокирования важных стратегических транспортных коммуникаций, ведущих в столицу. Оппозиция почувствовала слабость власти и безнаказанность. Сегодня мы видим закономерный итог.

«СП»: Что будет предпринимать власть?

– Я надеюсь, у сторон хватит мудрости решить данный конфликт мирно.

«СП»: А насколько сплоченной можно назвать оппозицию?

– Она достаточно разрознена и преследует разные цели. Да, есть те, кто стоит на четких антироссийских позициях. Есть и другие, которые лишь используют тему ратификации соглашения чтобы «снести» Аслана Бжания и самим прийти к власти. Если эти группировки одержат верх, скорее всего мы увидим подписание, но «в иной обёртке».

«СП»: Митингующие просят не считать их акцию антироссийской, достали наши триколоры. При этом против закона, нужного России. Как это понимать?

– Важно понять, что отношения с Россией будут развиваться по формуле, которую не так давно озвучил Сергей Лавров: «баланс обязательств». Дружба должна быть обоюдной, и если со стороны руководства Абхазии будет наблюдаться несоблюдение обязательств, то и Россия сторона откажется от ряда своих. Надеюсь, до реализации данного сценария дело не дойдёт.

«СП»: Кому-то из бывших «партнеров» эта ситуация выгодна?

– Безусловно. Ослабление Абхазии и создание очередного очага напряженности на границе с Россией выгодно западным империалистам. И они будут оказывать любую помощь для того, чтобы противостояние в обществе не угасало.

«СП»: Снова по соцсетям разгоняют тему, мол, надо договариваться с Грузией и делать конфедерацию, раз Абхазия не смогла доказать свое право на собственную государственность. Кому это выгодно?

– В абхазском сегменте Telegram такие нарративы распространяют только анонимные микроканалы. Идея не имеет поддержки в обществе. Данный вопрос должен решать только абхазский народ, и несмотря на сложности во внутренней политике, несмотря на их внутренние разборки, Абхазия навсегда останется для России стратегическим союзником. Действительно, положение дел в Абхазии с точки зрения здравого смысла объяснить не просто. Страна, пользующаяся рублем в расчетах, ограничивает работу российских банков, мобильных операторов и право россиян на покупку земли. Все это делается со словами о независимости, хотя в экономике и обороне республика полностью зависит от России, – считает доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

Жемчужина бывшего Советского Союза до сих пор удивляет пейзажами разрушенных домов, оставшихся после абхазо-грузинской войны. Подобное стало вызывать особое недоумение после начала СВО, когда россияне переполнили пляжи Сочи и Крыма, а возможности Абхазии используются лишь на толику своего потенциала.

Конечно, можно предполагать, что возмущение народа происходит в интересах Запада, Турции или Грузии, но объективная реальность такова, что большое число абхазцев на голубом глазу считают значимой угрозу поглощения российским капиталом.

Да, в стране непростая экономическая ситуация, что приводит к недовольству властью, а принятие закона с льготами инвесторам вызвало возмущение, но абхазская бедность – во многом следствие как раз экономической закрытости.

По факту главным инвестором абхазской исключительности остается Россия, которая постоянно закрывает долги абхазских братьев, возникающие из-за непонимания безальтернативности развития туристической отрасли.

России важно провести информационную кампанию, объясняющую необходимость открытия абхазского рынка, где каждому будет доведено, что местные жители уподобятся москвичам, чьи квартиры и земельные наделы превратились в баснословное богатство после рыночных преобразований. Все они только выиграют после прихода российских инвестиций.

– В Абхазии сформировалась достаточно замкнутая этнократия, – убежден советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов. – Несмотря на зависимость от России, она не заинтересована в усилении нашего влияния внутри республики, в проникновении туда отечественного бизнеса и капитала. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов западный и восточный факторы. В Турции с XIX века большая абхазская диаспора, причем антироссийски настроенная. Для Анкары Абхазия – одно из возможных направлений мягкой экспансии в рамках неоосманского проекта. Запад, несмотря на официальное непризнание Абхазии, также активно работает по ней с целью ослабления там российского присутствия. Поэтому нет ничего удивительного, что любые наши попытки продвинуть в Абхазии свои интересы вызывают острое противодействие. Здесь сходятся запросы как внутренних, так и внешних игроков

«СП»: Ждать «революции»?

– Это Кавказ, возможно все. Политическая система Абхазии нестабильна, на нее всегда оказывала большое влияние «улица». А Россия, как видим, ситуацию там в полной мере не контролирует.

«СП»: Скандальный закон отозван. И что дальше? Власть готова защищаться? Или по классике жанра абхазских революций, просто уйдет? А чего добивается оппозиция? Она себя не позиционирует как антироссийская …

– Очевидно, чтобы удержаться, властям Абхазии нужна поддержка России. Так что многое будет зависеть от того, удастся ли договориться с Кремлем, и как он будет действовать в этой ситуации.

По факту, оппозиция заинтересована в сохранении статус-кво, чтобы Россия защищала и прикрывала, но во внутренние дела не лезла.

«СП»: Могут ли ситуацией воспользоваться наши «партнеры» на Западе, в Грузии и в Турции? Последнее особенно интересно, некоторые эксперты считают, что оппозицию поддерживает Анкара для ослабления России…

– Турция резко усилила свои позиции на Кавказе в результате завершения конфликта в Нагорном Карабахе в пользу Азербайджана. И Баку, и Тбилиси сейчас фактически находятся в сфере влияния Анкары. Запад, со своей стороны, такой расклад тоже вполне устраивает. Поэтому Абхазию по возможности будут выводить из-под влияния России. В частности, Турция может попытаться перехватить роль модератора в урегулировании грузино-абхазского конфликта и, насколько это возможно, нормализации отношений между Тбилиси и Сухумом.

«СП»: Кстати о нормализации между Грузией и Абхазией. Тут в интернете на полном серьезе обсуждают идею «слить» Абхазию в обмен на лояльность Грузии. Типа будет пророссийская конфедерация…

– России такое точно не выгодно. Грузия –не дружественное нам государство, и трения нынешнего тбилисского режима с Западом не должны вводить в заблуждение. Для Москвы Абхазия – важный форпост на Южном Кавказе, терять который было бы очень глупо. А любая «конфедерация» – это путь к поглощению Абхазии Грузией. Впрочем, сами абхазы на это тоже не согласны, ведь возникает проблема репатриации грузинских беженцев и возвращения прав собственности. А до начала межнационального конфликта, напомню, они составляли в республике большинство. Очевидно, что ни Турция, ни Запад пока не в состоянии гарантировать абхазам безопасность так, как это делает Россия. Этим надо пользоваться.

Дмитрий Родионов

https://svpressa.ru/politic/article/437719/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Fe0a3f89a-9cd9-5e97-a31f-02ad49df58e6

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 16 ноября 2024 19:28

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