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Абхазия Информ

ДЕПУТАТ ЛАКЕРБАЯ: ГОСПЕРЕВОРОТ В АБХАЗИИ СПРОВОЦИРУЕТ УГРОЗУ ОТ ВРАГОВ СТРАНЫ

Новости Суббота, 16 ноября 2024 19:45
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ДЕПУТАТ ЛАКЕРБАЯ: ГОСПЕРЕВОРОТ В АБХАЗИИ СПРОВОЦИРУЕТ УГРОЗУ ОТ ВРАГОВ СТРАНЫ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. СЕЛО ТАМЫШ /Республика Абхазия/, 16 ноября. /ТАСС/. Попытка оппозиции Абхазии выхода за пределы конституционного строя в текущих политических реалиях мира может спровоцировать возникновение угрозы государственности в стране со стороны недругов республики. Об этом заявил на встрече президента Абхазии Аслана Бжании со сторонниками в селе Тамыш депутат парламента республики Леонид Лакербая.

«То, что произошло, – это серьезный вызов абхазскому государству. Учитывая обстоятельства, то время, в котором мы находимся, это хороший подарок тем, кто очень давно имеет зуб на Абхазию. Мы должны вернуться в конституционное поле, поскольку можем в одночасье потерять все, что было завоевано за 30 лет. Посмотрите на те события, которые происходят вокруг Абхазии», – сказал он.

Говоря об отношениях с Россией, Лакербая отметил, что власти Абхазии считают ее стратегическим партнером, а также что необходимо развивать это сотрудничество в дальнейшем.

«Звучат такие вещи, что России надо учитывать интересы Абхазии, она разве не учитывает? У нас единственный стратегический [партнер], мы не должны ему создавать сегодня дополнительные проблемы, мы должны встать рядом. Есть конституция, есть законы, мы должны действовать в этом русле», – сказал Лакербая.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 16 ноября 2024 19:56

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