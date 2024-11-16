ПРОТЕСТУЮЩИЕ В АБХАЗИИ ОТВЕРГЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ

Сухум. 16 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Абхазии протестующие отвергли предложение президента Аслана Бжании о досрочных выборах и отказались освободить правительственный комплекс, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники оппозиции собрались у здания администрации президента на новый митинг.

Перед ними выступил один из лидеров протеста Адгур Ардзинба. Он изложил предложения Бжании и спросил у собравшихся, готовы ли они покинуть правительственный комплекс и согласны ли, чтобы вице-президент был исполняющим обязанности главы государства до выборов.

Протестующие дружно ответили, что не согласны, и заявили, что примут только отставку Бжании.

Сам Бжания заявлял, что протестующие должны уйти из захваченных ими правительственных зданий, тогда он будет готов подать в отставку и назначить новые выборы.

Что происходит в Абхазии

Накануне парламент Абхазии должен был рассматривать законопроект о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция выступает против ратификации этого документа, так как считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге заседание не состоялось — депутаты решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю.

Оппозиция настаивает, что после ратификации соглашения российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, это приведет к росту цен на жилье, создаст риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес. Основное требование — отложить принятие документа до президентских выборов, которые пройдут в республике весной. По мнению протестующих, он должен стать одним из пунктов предвыборных программ.

Тем временем у здания парламента по призыву оппозиции стали собираться протестующие, которые практически сразу заявили, что расходиться не намерены, пока высший государственный орган не проголосует против ратификации документа. Когда стало понятно, что заседания не будет, между митингующими и силовиками начались столкновения. Сторонники оппозиции сломали забор вокруг комплекса правительственных зданий, а затем ворвались в парламент и администрацию президента. По последним данным, при этом пострадали 14 человек.

Президент, депутаты и правительство покинули рабочие места, а оппозиция стала требовать отставки главы государства. Начались переговоры, которые поздно вечером завершились обращением президента к своим сторонникам. Бжания заявил, что он и все члены правительства остаются на своих местах, а затем отправился в свое родное село Тамыш.

Оппозиция утром выступила с обращением, в котором назвала своей целью отставку Бжании и стабилизацию политической ситуации в стране.