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Абхазия Информ

УСПЕХ АБХАЗСКИХ ВИН НА ВЫСТАВКЕ В БОРДО

Новости Четверг, 28 ноября 2024 20:15
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УСПЕХ АБХАЗСКИХ ВИН НА ВЫСТАВКЕ В БОРДО

Сухум. 28 ноября 2024. Абхазия-Информ. Члены Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии приняли участи в международной выставке в области виноградарства и садоводства Vinitech-Silfel в Бордо, Франция. Ассоциация представила продукцию нескольких производителей, в том числе – «Вина и воды Абхазии» «Аргун Иашта, «Шато Абхаз».

Основной целью было ознакомить профессиональную публику с винами, произведенными из эндемичных сортов винограда – качич и агбажь.

Приятно констатировать, что абхазский стенд пользовался большой популярностью, дегустация проходила непрерывно, вызывая неподдельный интерес.

Среди посетителей были энологи, виноделы, сомелье, винные критики, студенты и выпускники винодельческих университетов.

Отзывы были восторженные, все отмечали яркий, самобытный, незнакомый ранее вкус вин.

Прочитано 121 раз Последнее изменение Четверг, 28 ноября 2024 20:22

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