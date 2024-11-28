УСПЕХ АБХАЗСКИХ ВИН НА ВЫСТАВКЕ В БОРДО
Сухум. 28 ноября 2024. Абхазия-Информ. Члены Ассоциации виноделов и виноградарей Абхазии приняли участи в международной выставке в области виноградарства и садоводства Vinitech-Silfel в Бордо, Франция. Ассоциация представила продукцию нескольких производителей, в том числе – «Вина и воды Абхазии» «Аргун Иашта, «Шато Абхаз».
Основной целью было ознакомить профессиональную публику с винами, произведенными из эндемичных сортов винограда – качич и агбажь.
Приятно констатировать, что абхазский стенд пользовался большой популярностью, дегустация проходила непрерывно, вызывая неподдельный интерес.
Среди посетителей были энологи, виноделы, сомелье, винные критики, студенты и выпускники винодельческих университетов.
Отзывы были восторженные, все отмечали яркий, самобытный, незнакомый ранее вкус вин.