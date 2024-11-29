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Абхазия Информ

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 10 МЛРД

Новости Пятница, 29 ноября 2024 17:37
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СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 10 МЛРД

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба на пресс-конференции для абхазских журналистов сообщил, что поступления доходов Государственного бюджета за период январь-ноябрь 2024 года составили 14 066 281,4 тыс. рублей – 85,6% от установленных бюджетных назначений.

В основном доходная часть обеспечена поступлениями от главных администраторов доходов, которыми являются Министерство по налогам и сборам и Государственный таможенный комитет, а также поступлениями российской финансовой помощи.

Так, налоговые доходы, администрируемые МНС составили – 5 663 476,8 тыс. рублей или 99% от установленных значений и ГТК – 3 423 460 тыс. рублей или 67,1%.

Российская финансовая помощь за указанный период составила – 3 713 435,7 тыс. рублей или 67,8% от установленных плановых значений. Недопоступление российской финансовой помощи составляет – 1 885 488,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию Соглашений по софинансированию повышения заработной платы работникам бюджетной сферы (работники социальной сферы, правоохранительных органов и др.) – 802 495,0 тыс. рублей; на другие цели социально экономического развития Абхазии (текущие расходы отдельных бюджетных организаций, приобретение медикаментов) – 471 273,9 тыс. рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций и господдержки отдельных отраслей экономики – 611 719,9 тыс. рублей.

Таким образом, собственные доходы государственного бюджета составили 10 352 845,7 тыс. рублей или 94,5% от прогнозных значений.

В разрезе исполнения республиканского бюджета показатели по доходам сложились на уровне 10 383 546,7 тыс. рублей или 82,4%.

Расходы государственного бюджета за период январь-ноябрь 2024 года сложились на уровне 14 191 659,0 тыс. рублей или 77,7% от установленных показателей. Дефицит бюджета составил 125 377,6 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета исполнены на уровне 10 541 934,7 тыс. рублей или 75,4% от установленных значений. Дефицит республиканского бюджета составляет 158 388,0 тыс. рублей.

За 11 месяцев 2024 года за счет средств республиканского бюджета были обеспечены расходы на реализацию программ и мероприятий в сфере здравоохранения на сумму – 494 849,8 тыс. рублей; социальной политики – 230 984,0 тыс. рублей; на развитие сельского хозяйства – 147 975,6 тыс. рублей, науки – 1 832,8 тыс. рублей, на поддержку энергетической отрасли 640 000,0 тыс. рублей, в том число за счет средств российской финансовой помощи – 200 000,0 тыс. рублей; на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 91 554,0 тыс. рублей; просвещения, культуры, спорта и молодежной политики 164 329,5 тыс. рублей и другие программы и мероприятия – 159 470,3 тыс. рублей.

За указанный период за счет средств республиканского бюджета было направлено на ремонтно-восстановительные работы на объектах социально-культурной сферы, инфраструктурных объектах, включая работы по ликвидации последствий стихийных бедствий – 926 345,3 тыс. рублей.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов за период январь-ноябрь 2024 года за счет средств республиканского бюджета было направлено в форме межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии) местным бюджетам – 1 411 251,7 тыс. рублей.

Прочитано 84 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 18:07

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