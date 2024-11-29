УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии.

Регистрация инициативных групп и партий, выдвижение кандидатов в президенты будет проходить с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года;

Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 16 января 2025 года;