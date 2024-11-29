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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Пятница, 29 ноября 2024 18:08
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УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии.

Регистрация инициативных групп и партий, выдвижение кандидатов в президенты будет проходить с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года;

Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 16 января 2025 года;

Списки избирателей для всеобщего ознакомления ЦИК начнет предоставлять с 5 февраля;

С 5 февраля ЦИК будет оповещать избирателей о времени и месте голосования;

Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 13-14 февраля;

Проведение выборов президента 15 февраля с 08:00 до 20:00;

До 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол об итогах выборов;

В течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов;

Не позднее 14 дней может быть назначено повторное голосование.

Прочитано 75 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 18:26

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