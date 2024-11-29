УТВЕРЖДЕН КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии.
Регистрация инициативных групп и партий, выдвижение кандидатов в президенты будет проходить с 17 декабря 2024 года по 6 января 2025 года;
Регистрация кандидатов в президенты пройдет до 16 января 2025 года;
Списки избирателей для всеобщего ознакомления ЦИК начнет предоставлять с 5 февраля;
С 5 февраля ЦИК будет оповещать избирателей о времени и месте голосования;
Участковые избирательные комиссии будут обеспечены избирательными бюллетенями 13-14 февраля;
Проведение выборов президента 15 февраля с 08:00 до 20:00;
До 18 февраля 2025 года будут подведены итоги и подписан протокол об итогах выборов;
В течение трех дней с момента подписания протокола будут опубликованы итоги выборов;
Не позднее 14 дней может быть назначено повторное голосование.