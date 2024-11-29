ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ЕСЛИ БУДЕТ СТОЯТЬ ВОПРОС ВЫБОРА – ЭНЕРГЕТИКА ИЛИ ЗАРПЛАТА, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫБЕРЕТ ЗАРПЛАТУ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Двум основным вопросам – выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и оплате за энергопереток посвящалась пресс-конференция и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба. По его словам, в настоящее время недополучено почти 2 миллиарда рублей российской финансовой помощи по разным направлениям. Из них заработная плата бюджетников составляет 800 миллионов рублей.

«Зарплата составляет более 800 млн рублей – это что мы недодали нашим бюджетникам в этом месяце. Всего же до конца года необходимо более двух миллиардов рублей. Поэтому мы приостанавливаем практически все другие платежи – хозрасходы, целевые программы, хотя они тоже необходимы, но если будет стоять вопрос выбора: энергетика или зарплата, правительство в любом случае будет выбирать зарплату», – подчеркнул Бганба.

Он сообщил, что в бюджете также есть долги перед Управлением капитального строительства – около 50 млн рублей, 55 миллионов необходимо изыскать на за закуп медикаментов и 22 миллиона – это задолженности перед российскими больницами, в которых проходят лечение граждане Абхазии и 25 миллионов рублей необходимо на проведение выборов президента Абхазии.

«Есть организации, которые имеют долги перед государством, в том числе налоговая служба 500 млн рублей, есть задолженности многих организаций перед РУП «Черноморэнерго», но все это получить одновременно нереально», – с сожалением, констатировал Валерий Бганба.

По словам и.о. премьер-министра, он намерен выйти на связь с представителями властных структур России и обговорить хотя бы субсидирование заработной платы.

Что касается ситуации с энергоснабжением, то, по словам и.о. главы правительства, чтобы обеспечить республику до нового года электроэнергией по цене 4 ₽ за 1 кВт, необходимо каждые сутки платить 15 млн рублей, а до конца около 450 млн рублей.

При этом оплата за потребление электроэнергии крайне низкая и это несмотря на повышение тарифов. Собираемость резко упала, даже у юридических лиц: если в 2019-2020 году платили 94% юрлиц, то сегодня только 70%.

«Буквально вчера мы перечислили 80 млн рублей за переток – финансовую помощь оказали Сухумский и Гагрский районы. Это обеспечит нам подачу до четверга при условии, что не упадет выработка ИнгурГЭС. Последние дни уровень воды немного поднялся, но, к сожалению, но резкое похолодание увеличило потребление на один миллион кВт, а это значит, что мы используем больше перетока. Будем думать, где ещё изыскать деньги», – сообщил Валерий Бганба.

В тоже время если потребление электроэнергии в Абхазии будет возрастать, то Россия не сможет полностью обеспечить переток – он не резиновый. У российской стороны есть лимиты по реализации перетока электроэнергии, которые она не может превышать.

Валерий Бганба рассказал о проведенной встрече с и.о. министра энергетики и транспорта Джансухом Нанба, гендиректором «Черноморэнерго» Тимуром Джинджолия и гендиректором ИнгурГЭС Леваном Мебония, на которой поднимался вопрос о возможности закупки электроэнергии из других стран, чтобы потом поставлять ее через ИнгурГЭС.

«Рассматривался переток из Турции, Азербайджана, Армении, но цены оказались значительно выше, чем в России – 7 рублей за кВт, против 4-х российских рублей», – подчеркнул Бганба.

Он сообщил, что предыдущие власти не предусмотрели в бюджете 2024 года средства на финансирование перетока электроэнергии, нет этого и в бюджете на 2025 год

«Трудно сказать, почему так произошло: возможно были какие-то договоренности по оплате через Инвестпрограмму, или Министерство экономики надеялось, что значительные объемы перетока не понадобятся. Не исключено, что все питали надежу, что российская сторона будет оплачивать и переток, и зарплату, но, когда она отказалась, выяснилось, что свободных денег у нас нет», – констатировал Валерий Бганба.

Он также сообщил, что повышение тарифа за потребление электроэнергии с нового года планируется заморозить. Более того, предыдущее повышение было неоправданным.

«План «дорожной карты» не повысил качество электроэнергии, как и не улучшил состояние сетей. Инвестор в отрасль тоже не пришел. Если бы все это было выполнено, можно было бы говорить о повышении тарифов, но по сути это не имело смысла», – считает Валерий Бганба.