 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ АРТИСТОВ В РУСДРАМЕ

Новости Пятница, 29 ноября 2024 19:36
Оцените материал
(0 голосов)
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ АРТИСТОВ В РУСДРАМЕ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. 2 декабря 2024 года на сцене Театра имени Фазиля Искандера состоятся «Большие гастроли» Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина со спектаклем «Человек и его окрестности» по мотивам произведений Ф.А. Искандера. «Человек и его окрестности» – дипломный спектакль студентов 3-го курса Мастерской Алексея Владимировича Дубровского, главного режиссёра Малого театра России, заведующего кафедрой мастерства актера Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина.

«Спектакль «Человек и его окрестности» по произведениям Фазиля Искандера приурочен к 95-летию со дня рождения писателя. Но дело тут не только в юбилейной дате. Произведения Фазиля Абдуловича пронизаны тонким юмором, сердечностью и любовью к своим землякам и отчизне. А Человек с большой буквы всегда остается главным героем и объектом бесконечного исследования автора», – отмечает режиссер Алексей Дубровский.

В спектакле 3-го курса Мастерской А.В. Дубровского рассказы и стихи Фазиля Искандера соединены образом главного героя – знаменитого искандеровского Чика, мальчика, воспринимающего все происходящее через призму детского восприятия. Спектакль, как и взятый за основу первоисточник, полон доброты, юмора и по-чеховски счастливой грусти. Он проникнут любовью к родной земле, каждому ее уголку и всем окружающим людям. Национальные песни и танцы в исполнении студентов гармонично вплетены в структуру спектакля.

Мастерская А.В. Дубровского была набрана в 2022 году. В некотором роде этот курс, где в числе других учатся студенты из Абхазии, продолжает традицию национальных студий института, берущую начало в середине 20 века.

Спектакль «Человек и его окрестности» – первый дипломный курс Мастерской А.В. Дубровского. Над спектаклем, помимо режиссера, работали педагоги по сценической речи профессор Лариса Сергеевна Максимова и старший преподаватель Алексей Валентинович Русол, педагоги по вокалу профессор Людмила Ивановна Кремнева и Янина Яковлевна Кирьянова.

Билеты в кассе, на сайте театра и в офисах А-мобаил по всей Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

Прочитано 73 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 19:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ЕСЛИ БУДЕТ СТОЯТЬ ВОПРОС ВЫБОРА – ЭНЕРГЕТИКА ИЛИ ЗАРПЛАТА, ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫБЕРЕТ ЗАРПЛАТУ УКЛАДКА ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.