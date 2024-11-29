НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АБХАЗСКИХ АРТИСТОВ В РУСДРАМЕ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. 2 декабря 2024 года на сцене Театра имени Фазиля Искандера состоятся «Большие гастроли» Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина со спектаклем «Человек и его окрестности» по мотивам произведений Ф.А. Искандера. «Человек и его окрестности» – дипломный спектакль студентов 3-го курса Мастерской Алексея Владимировича Дубровского, главного режиссёра Малого театра России, заведующего кафедрой мастерства актера Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина.

«Спектакль «Человек и его окрестности» по произведениям Фазиля Искандера приурочен к 95-летию со дня рождения писателя. Но дело тут не только в юбилейной дате. Произведения Фазиля Абдуловича пронизаны тонким юмором, сердечностью и любовью к своим землякам и отчизне. А Человек с большой буквы всегда остается главным героем и объектом бесконечного исследования автора», – отмечает режиссер Алексей Дубровский.

В спектакле 3-го курса Мастерской А.В. Дубровского рассказы и стихи Фазиля Искандера соединены образом главного героя – знаменитого искандеровского Чика, мальчика, воспринимающего все происходящее через призму детского восприятия. Спектакль, как и взятый за основу первоисточник, полон доброты, юмора и по-чеховски счастливой грусти. Он проникнут любовью к родной земле, каждому ее уголку и всем окружающим людям. Национальные песни и танцы в исполнении студентов гармонично вплетены в структуру спектакля.

Мастерская А.В. Дубровского была набрана в 2022 году. В некотором роде этот курс, где в числе других учатся студенты из Абхазии, продолжает традицию национальных студий института, берущую начало в середине 20 века.

Спектакль «Человек и его окрестности» – первый дипломный курс Мастерской А.В. Дубровского. Над спектаклем, помимо режиссера, работали педагоги по сценической речи профессор Лариса Сергеевна Максимова и старший преподаватель Алексей Валентинович Русол, педагоги по вокалу профессор Людмила Ивановна Кремнева и Янина Яковлевна Кирьянова.

Билеты в кассе, на сайте театра и в офисах А-мобаил по всей Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба театра.