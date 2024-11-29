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Абхазия Информ

УКЛАДКА ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ

Новости Пятница, 29 ноября 2024 19:57
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УКЛАДКА ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В районе поворота на село Аацы Гудаутского района началась укладка искусственной дорожной неровности. Участок известен своей повышенной аварийностью, жители близлежащих окрестностей годами обращались с просьбой установить «лежачих полицейских» на участке дороги.

В начале месяца начальник УГАИ МВД Дамей Авидзба провел переговоры с профильными структурами. В результате взаимодействия началась практическая реализация проекта.

Всего будет уложено две искусственные неровности, установлены предупреждающие дорожные знаки.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 73 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 19:59

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