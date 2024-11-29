УКЛАДКА ИСКУССТВЕННОЙ ДОРОЖНОЙ НЕРОВНОСТИ
Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В районе поворота на село Аацы Гудаутского района началась укладка искусственной дорожной неровности. Участок известен своей повышенной аварийностью, жители близлежащих окрестностей годами обращались с просьбой установить «лежачих полицейских» на участке дороги.
В начале месяца начальник УГАИ МВД Дамей Авидзба провел переговоры с профильными структурами. В результате взаимодействия началась практическая реализация проекта.
Всего будет уложено две искусственные неровности, установлены предупреждающие дорожные знаки.
Об этом сообщает сайт МВД.