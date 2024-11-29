ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ПЕРЕВОЗИЛ «МЕТАДОН»

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица правоохранительного подразделения т/п «Псоу» совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта задержали и досмотрели гражданина Республики Абхазия Рогава Н.Д., который следовал в качестве пассажира на рейсовом автобусе по маршруту Ростов – Сухум. Во время личного досмотра в кармане брюк Рогава был обнаружен пакет, в котором находилось два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом желтого и белого оттенка. Все это было изъято и направлено на экспертизу.