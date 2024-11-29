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Абхазия Информ

ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ПЕРЕВОЗИЛ «МЕТАДОН»

Новости Пятница, 29 ноября 2024 19:59
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ГРАЖДАНИН АБХАЗИИ ПЕРЕВОЗИЛ «МЕТАДОН»

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации должностные лица правоохранительного подразделения т/п «Псоу» совместно с сотрудниками УКОН МВД в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта задержали и досмотрели гражданина Республики Абхазия Рогава Н.Д., который следовал в качестве пассажира на рейсовом автобусе по маршруту Ростов – Сухум. Во время личного досмотра в кармане брюк Рогава был обнаружен пакет, в котором находилось два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом желтого и белого оттенка. Все это было изъято и направлено на экспертизу.

Согласно заключению ЭКЦ МВД РА, порошок оказался наркотическим средством «Метадон» массой 2, 651 грамм. Рогава Н.Д. был задержан и водворен в изолятор временного содержания МВД Республики Абхазия.

Материалы по данному факту направлены в органы предварительного расследования МВД для принятия процессуального решения.

Прочитано 76 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 20:05

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