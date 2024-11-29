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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРЫ

Новости Пятница, 29 ноября 2024 20:05
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ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРЫ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» должностными лицами правоохранительного подразделения т/у «Гал» было досмотрено автотранспортное средство под управлением гражданина Гулуа Д.Д., следовавшее из Республики Грузия в Республику Абхазия. В результате досмотра в багажном отделении была обнаружена и изъята газированная минеральная вода «Borjomi» и «Nabeglavi» с грузинской маркировкой в количестве 48 бутылок.

Также в ходе профилактических мероприятий, должностные лица УБК и ТП ГТК досмотрели торговый объект «Табаков» в г. Сухум по ул. Ардзинба, д.144, принадлежащий ИП Допуа Е.В. В результате были изъяты запрещенные к ввозу и реализации на территории Республики Абхазия электронные сигареты в количестве 163 ед.

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Материалы по данным административным правонарушениям направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 77 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 20:11

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