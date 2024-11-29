К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Абхазии прошел круглый стол на тему: «Подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В мероприятии приняли участие представители посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, Россотрудничества, Дома Москвы, конгресса русских общин и соотечественников, директор музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы организации взаимодействия государственных и общественных организаций Абхазии в ходе подготовки к Дню Победы в Великой Отечественной войне, отработка общего плана и другие.

В ходе круглого стола, приказом министра обороны Абхазии – за вклад в увековечение памяти защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны, ведомственной медалью награждены Мзия Бейя, Николай Медвенский, Елена Шестакова, Людмила Орловская.