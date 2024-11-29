 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Новости Пятница, 29 ноября 2024 20:12
Оцените материал
(0 голосов)
К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Абхазии прошел круглый стол на тему: «Подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». В мероприятии приняли участие представители посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, Россотрудничества, Дома Москвы, конгресса русских общин и соотечественников, директор музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба.

В рамках круглого стола обсуждались вопросы организации взаимодействия государственных и общественных организаций Абхазии в ходе подготовки к Дню Победы в Великой Отечественной войне, отработка общего плана и другие.

В ходе круглого стола, приказом министра обороны Абхазии – за вклад в увековечение памяти защитников Кавказа в годы Великой Отечественной войны, ведомственной медалью награждены Мзия Бейя, Николай Медвенский, Елена Шестакова, Людмила Орловская.

Прочитано 74 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 20:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯТЫ ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРЫ ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.