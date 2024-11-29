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Абхазия Информ

ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Пятница, 29 ноября 2024 20:18
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ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет в лице ректора АГУ академик Алеко Гварамия и Региональная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в Республике Саха (Якутия) в лице ее председателя Александра Черкашина подписали договор о сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров.

Документ предполагает создание образовательных программ двойного диплома, совместных учебных и специализированных курсов, формирование сетевых учебно-научных комплексов и центров коллективного пользования, обмен преподавателями, студентами и аспирантами, проведение научных исследований, развитие культурных и гуманитарных контактов.

Прочитано 83 раз Последнее изменение Пятница, 29 ноября 2024 20:31

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