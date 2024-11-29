ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Сухум. 29 ноября 2024. Абхазия-Информ. Абхазский государственный университет в лице ректора АГУ академик Алеко Гварамия и Региональная общественная организация общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз» в Республике Саха (Якутия) в лице ее председателя Александра Черкашина подписали договор о сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров.
Документ предполагает создание образовательных программ двойного диплома, совместных учебных и специализированных курсов, формирование сетевых учебно-научных комплексов и центров коллективного пользования, обмен преподавателями, студентами и аспирантами, проведение научных исследований, развитие культурных и гуманитарных контактов.