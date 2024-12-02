Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. Состоялся телефонный разговор и. о. президента Республики Абхазия Бадры Гунба с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Аль-Асадом. От имени народа Абхазии и от себя лично Бадра Гунба выразил поддержку народу и руководству Сирии, которая в очередной раз подверглась атаке со стороны международных террористов, поддерживаемых коллективным западом.

«Мы внимательно следим за тем, что происходит в вашей стране и поддерживаем народ, который ведёт справедливую борьбу под Вашим руководством. Сирийский народ является для нас дружественным, близким по духу народом», – сказал Бадра Гунба. – Я уверен в том, что народ Сирии един в своем стремлении поддержать Вас и сохранить свое государство. Вы, как и Ваш отец, посвятили свою жизнь служению Сирийской Арабской Республике, народу Сирии, сохранению стабильности в регионе. С Вашим именем связано сохранение мира и безопасности в регионе».

Бадра Гунба выразил уверенность в том, что «опираясь на народ Сирии и поддержку нашего общего союзника великой державы России, на Сирийской земле воцарится мир».

И. о. президента сообщил сирийскому коллеге о том, что через наше посольство в Сирии обратился к нашим соотечественникам, проживающим в САР, с просьбой поддержат законно избранного президента Сирии, который возглавляет справедливую борьбу сирийского народа за сохранение своей государственности.

В свою очередь, президент Сирии поблагодарил Бадру Гунба за поддержку. «Спасибо Вам за эти прекрасные, великие слова. Для меня имеет огромное значение Ваш звонок. В этой непростой ситуации особую ценность имеет поддержка друзей -России, Абхазии, Ирана и других стран. Когда очень много стран пытались оказать давление на вас, мы поддержали, потому что мы понимали, что вы хозяева на своей земле и правда на вашей стороне. И сегодня вы нас поддерживаете по этой же причине», – отметил президент Сирии.

По словам Асада, дружба между народами может исходить только от принципов и морали.

«У запада нет ни принципов, ни морали. Россия никогда не вела себя агрессивно в адрес запада, но они почему-то постоянно атакуют и воюют с Россией», – подчеркнул Асад.

По мнению сирийского лидера те, кто сегодня атаковали его страну не представляют какую-либо организацию, или народ.

«Они представляют только западные спецслужбы. Это тот же террор, который был устроен в Норд-Осте в Москве, в школе Беслана, в Крокус-сити безжалостно убивал мирных людей", сказал президент Сирии. У них нет морали, не знают диалога, понимают к сожалению, только силу и потому мы будем биться с ними беспощадно, ради свободы нашей страны и народа», – заявил Б. Асад.

Президент Сирии поблагодарил Бадру Гунба и посла Абхазии в Сирии за призыв к диаспоре поддержать руководство страны.

«Ваши братья, проливали кровь за свободу нашей страны, они большие патриоты и достойные граждане Сирии», – сказал Асад.

Президент Сирии отметил, что в случае, если будет необходима какая-либо помощь, он несомненно обратиться к Абхазии.

И. О. президента Абхазии и президент Сирии договорились поддерживать связь.