МУХАММАД АЛИ ДОЛОЖИЛ БАДРЕ ГУНБА О СИТУАЦИИ В СИРИИ

Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба связался по телефону с послом Абхазии в Сирийской Арабской Республике Мухаммадом Али. Глава диппредставительства проинформировал и.о. главы государства об обстановке, складывающейся в настоящий момент в Сирии.

Как отметил Мухаммад Али, ситуация полностью контролируется властями страны, при поддержке российских ВКС сирийская армия вытесняет боевиков. В Дамаске обстановка спокойная.

По словам дипломата, в настоящий момент нет информации о том, чтобы в ходе столкновений пострадали представители абхазской диаспоры.

Бадра Гунба выразил солидарность народу и руководству Сирии в его справедливой борьбе, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.