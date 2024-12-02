МУХАММАД АЛИ ДОЛОЖИЛ БАДРЕ ГУНБА О СИТУАЦИИ В СИРИИ
Сухум. 2 декабря 2024. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба связался по телефону с послом Абхазии в Сирийской Арабской Республике Мухаммадом Али. Глава диппредставительства проинформировал и.о. главы государства об обстановке, складывающейся в настоящий момент в Сирии.
Как отметил Мухаммад Али, ситуация полностью контролируется властями страны, при поддержке российских ВКС сирийская армия вытесняет боевиков. В Дамаске обстановка спокойная.
По словам дипломата, в настоящий момент нет информации о том, чтобы в ходе столкновений пострадали представители абхазской диаспоры.
Бадра Гунба выразил солидарность народу и руководству Сирии в его справедливой борьбе, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности государства.
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